Zapolowała na dinozaury i stała się najbardziej kasową aktorką wszech czasów. Prześcignęła Downeya Jr. i innych Avengers

To przełomowy moment w karierze aktorki, która cztery lata temu pożegnała się z Marvel Cinematic Universe, grając tytułową rolę w Czarnej Wdowie. Teraz, dzięki hitowi o dinozaurach, Johansson przeskoczyła swoich kolegów z MCU, z którymi przez lata dzieliła ekran w takich superprodukcjach jak Avengers: Koniec gry czy Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów.

W Jurassic World: Odrodzenie aktorka wciela się w nową bohaterkę serii — byłą agentkę wojskową Zorę Bennett, która trafia na jedną z ostatnich wysp zamieszkanych przez dinozaury. Jak pisaliśmy wcześniej, film w zaledwie sześć dni zarobił na całym świecie 318 milionów dolarów , co mocno przyczyniło się do historycznego wyniku Johansson.

Według danych serwisu The Numbers, ponad 8,7 miliarda dolarów z całej sumy pochodzi z jej występów w filmach Marvela, ale istotny udział mają też inne produkcje — m.in. animowane Sing i Sing 2, gdzie użyczała głosu jeżozwierzowi Ashowi. Co ciekawe, w pierwszej piątce najbardziej kasowych aktorów pierwszoplanowych aż czterech związanych jest z MCU. Obok Johansson są to Robert Downey Jr. (Iron Man), Samuel L. Jackson (Nick Fury) i Chris Pratt (Star-Lord). Na liście znajduje się także niezwiązany z MCU, weteran Tom Hanks.

Choć Johansson wielokrotnie powtarzała, że jej przygoda z Czarną Wdową definitywnie się zakończyła, w dobie multiversum niczego nie można wykluczyć. Szczególnie że Robert Downey Jr. ma szansę odzyskać prowadzenie po premierze Avengers: Doomsday w grudniu 2026 roku. Na razie jednak to Scarlett Johansson króluje na szczycie box office’u, udowadniając, że jej gwiazda świeci równie mocno poza MCU, jak i w jego centrum. Warto dodać, że niedawno informowaliśmy także o debiucie reżyserskim aktorki, zaprezentowanym w Cannes.