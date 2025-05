Marvelowska Czarna Wdowa zaprezentowała w Cannes swój reżyserski debiut. Co na to publiczność?

Scarlett Johansson po raz pierwszy stanęła za kamerą i… od razu podbiła Cannes. Jej pełnometrażowy debiut reżyserski Eleanor the Great, który zapowiadaliśmy wcześniej, został zaprezentowany we wtorek w prestiżowej sekcji Un Certain Regard i zakończył się pięciominutową owacją na stojąco.

Scarlett Johansson zaprezentowała w Cannes swój reżyserski debiut

Brawa zebrała nie tylko sama Johansson, ale też odtwórczyni głównej roli, 94-letnia June Squibb, którą aktorka nazwała później „naprawdę inspirującą”. Aktorka mówiła przed seansem: