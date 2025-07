Dinozaury są niezniszczalne. Jurassic World: Odrodzenie króluje w kinach pomimo kiepskich ocen

Faktycznie, Jurassic World: Odrodzenie zebrał aż 171 milionów dolarów z 82 rynków międzynarodowych, co daje globalny wynik otwarcia na poziomie 318 milionów dolarów.

Na korzyść filmu działa również lepszy odbiór ze strony widzów i krytyków w porównaniu z poprzednią trylogią z Chrisem Prattem i Bryce Dallas Howard. Choć opinie recenzentów nigdy nie były decydujące dla sukcesu finansowego tej serii, tym razem ich głosy są wyraźnie bardziej przychylne.

Jurassic World: Odrodzenie to dokładnie to, czego oczekuje się od letniego blockbustera: świetna obsada, znakomita reżyseria i niesamowite efekty wizualne. Reakcje publiczności są fenomenalne, co zapowiada długi i udany przebieg filmu w kinach – podkreślił Jim Orr, prezes dystrybucji krajowej w Universal.