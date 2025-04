To ON nakręci nowego Bonda dla Amazon? To już niemal pewne - wielki reżyser faworytem

Plotki, które od kilku tygodni krążyły po branży, nabierają realnych kształtów. Podczas kursu mistrzowskiego w Paryżu Alfonso Cuarón pośrednio potwierdził, że prowadzi rozmowy z Amazon/MGM w sprawie reżyserii Bonda 26. Jeśli to właśnie Cuarón zostanie zakontraktowany przez Amazon, seria zyska topowego twórcę u sterów. Amazon, który przejął prawa do marki Bonda , chce działać szybko. Firma liczy, że zamknie wartą miliard dolarów umowę z Barbarą Broccoli, producentką odpowiedzialną za markę 007, i szykuje już zespół twórczy. Wspominaliśmy o nowych producentach . Ponoć zespół scenarzystów już pracuje. Teraz czas na reżysera — i wszystko wskazuje na to, że na radarze znalazł się właśnie Cuarón.

Co ciekawe, nie byłby to jego pierwszy kontakt z tą serią — już w latach 2000. zaproponowano mu reżyserię jednego z bondowskich filmów, ale szybko zrezygnował. Powód rezygnacji był oczywisty – produkcja krępowała ręce. Gdy Cuarón dowiedział się, że za sekwencje akcji będzie odpowiadać osobny zespół, zatwierdzony przez producentów, grzecznie podzękował. Dziś jednak sytuacja wygląda inaczej, a Cuarón — laureat Oscara za Romę i twórca jednej z najbardziej docenianych adaptacji Harry’ego Pottera (część trzecia) i jednego z najlepszych filmów SF (Ludzkie dzieci) w historii kina — może otrzymać pełną kontrolę artystyczną . Przemawia za nim ogromne doświadczenie i predyspozycje.

Przypomnijmy, że nazwiska reżyserów mogących przejąć Bonda przewijają się w mediach od czasu premiery Nie czas umierać. Wcześniej wymieniano takich gigantów jak Christopher Nolan czy Denis Villeneuve. Jednak to Cuarón wydaje się najbliżej faktycznego przejęcia sterów. A to dlatego, że typowany do roli producenta nowego Bonda, David Heyman, miał już okazję ściśle współpracować z Cuarónem przy nagrodzonej siedmioma Oscarami Grawitacji. Cuarón niedawno pracował przy serialu Sprostowanie dla Apple, filmu nie nakręcił już dobrych kilka lat, czeka więc na nowe, wielkie wyzwanie.

I trzeba przyznać — byłby to niemal idealny kandydat do tej roli. Jego wrażliwość wizualna, wyczucie tempa i zdolność do wciągania widza w historię pasują do nowoczesnego kina szpiegowskiego. Co więcej, w tej sytuacji Amazon może być paradoksalnie szansą dla serii o Bondzie, by wreszcie uwolnić ją ze skostniałych schematów. Czekamy zatem na oficjalne doniesienia w tej sprawie.