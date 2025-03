Nowy Bond w rękach producentów Spider-Mana i Harry'ego Pottera? Trwają negocjacje

Amazon i MGM intensyfikują prace nad kolejnym filmem o Jamesie Bondzie. Według doniesień David Heyman i Amy Pascal prowadzą rozmowy na temat opracowania nowej odsłony kultowej serii. Żadne umowy nie zostały jeszcze podpisane, ponieważ finalizacja sprzedaży praw Barbary Broccoli Amazonowi za miliard dolarów wciąż wymaga dopełnienia formalności. Mimo to wydaje się, że Amazon chce przyspieszyć proces i nadać projektowi konkretny kształt. By ruszyć z miejsca, potrzebuje nowych producentów.

Nowi producenci na pokładzie nowego Bonda. Czy to dobry wybór?

Heyman, znany z produkcji serii Harry Potter, ma na swoim koncie wiele autorskich projektów i w tym roku czekają na premierę trzy jego filmy: Jay Kelly Noaha Baumbacha, Klara and the Sun Taiki Waititiego i Rivals of Amziah King Andrew Pattersona. Pracował także przy filmach Jestem legendą i Grawitacja. Pascal z kolei, to doświadczona producentka, znająca się bardziej na wielkich widowiskach – była odpowiedzialna za trylogię Spider-Mana z Tomem Hollandem oraz pracuje także nad adaptację Opowieści z Narnii Grety Gerwig. Choć na jej koncie widnieje kontrowersyjny reboot Pogromców duchów z 2016 roku, jej dorobek obejmuje też ambitne projekty, jak The Post Stevena Spielberga czy Challengers Luki Guadagnino. Innymi słowy – mamy tu do czynienia z niezwykle doświadczonymi producentami, którzy na pewno poradziliby sobie z nowym wyzwaniem.