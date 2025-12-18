Zaloguj się lub Zarejestruj

Syn znanego reżysera oskarżony o zabójstwo rodziców. Grozi mu kara śmierci

Jakub Piwoński
2025/12/18 08:45
Szokujące doniesienia z Hollywood.

Jakiś czas temu informowaliśmy o szokujących doniesieniach z Hollywood, dotyczących śmierci znanego reżysera Roba Reinera i jego żony Michele. Sprawa właśnie przybrała dramatyczny obrót. Policja potwierdziła, że aresztowany został ich syn, Nick Reiner, któremu postawiono zarzuty najcięższego kalibru.

Nick Reiner
Nick Reiner

Morderstwo w Hollywood

Nick Reiner pojawił się w środę rano w sądzie w Los Angeles, gdzie usłyszał dwa zarzuty morderstwa swoich rodziców. Jeden z nich dotyczy zabójstwa z użyciem noża. Oskarżony nie przyznał się do winy i zgodził się na odroczenie rozprawy do 7 stycznia. Podczas krótkiego wystąpienia przed sądem był skuty kajdankami i ubrany w niebieską kamizelkę ochronną.

Prokuratura poinformowała, że w sprawie zastosowano tzw. „szczególne okoliczności”, czyli zarzut wielokrotnego zabójstwa, co oznacza, że Reinerowi grozi dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego, a w najostrzejszym wariancie nawet kara śmierci. Jest on przetrzymywany bez prawa do kaucji. Jego adwokat Alan Jackson poprosił media o cierpliwość, odmawiając komentarza na temat stanu psychicznego klienta. Nie jest znany motyw zbrodni. Warto jednak dodać, że Nick Reiner ma długa historię walki z problemem narkotykowym.

Ciała Roba i Michele Reinerów odnaleziono w niedzielne popołudnie w ich domu w Brentwood. Nick Reiner został zatrzymany kilka godzin później w rejonie Exposition Park, niedaleko kampusu USC. Początkowo miał stanąć przed sądem we wtorek, jednak z powodu problemów zdrowotnych nie został wówczas przewieziony z aresztu. Oświadczenie wydali także pozostali członkowie rodziny, Jake i Romy Reiner, prosząc o uszanowanie prywatności i zapamiętanie ich rodziców przez pryzmat życia i miłości, jakie dawali innym. Sprawa wciąż jest na wczesnym etapie i zapowiada się na jeden z najbardziej wstrząsających procesów ostatnich lat w Hollywood.

Źródło:https://variety.com/2025/film/news/nick-reiner-court-murder-rob-reiner-charge-1236610955/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
2
Headbangerr
Gramowicz
Dzisiaj 09:54

Ta informacja obiegła serwisy newsowe już wczoraj rano. Rozumiem jednak że gram skupia się na grach.

Może warto też uzupełnić newsa o ciekawe informacje na temat zdarzeń poprzedzających tragedię:

Nick Reiner wraz z rodzicami brali udział w przyjęciu organizowanym w domu Conana O'Briena, gdzie zaniepokoił gości dziwacznym i wulgarnym zachowaniem, na co zareagował jego ojciec, przez co zaczęli kłótnię a następnie cała trójka opuściła imprezę.

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 09:07

Za parę lat Netflix pewnie nakręci o tym jakiś mini-serial. Tam musiały być jakieś grubsze kwasy...




