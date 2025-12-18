Syn znanego reżysera oskarżony o zabójstwo rodziców. Grozi mu kara śmierci

Jakiś czas temu informowaliśmy o szokujących doniesieniach z Hollywood, dotyczących śmierci znanego reżysera Roba Reinera i jego żony Michele. Sprawa właśnie przybrała dramatyczny obrót. Policja potwierdziła, że aresztowany został ich syn, Nick Reiner, któremu postawiono zarzuty najcięższego kalibru.

Morderstwo w Hollywood

Nick Reiner pojawił się w środę rano w sądzie w Los Angeles, gdzie usłyszał dwa zarzuty morderstwa swoich rodziców. Jeden z nich dotyczy zabójstwa z użyciem noża. Oskarżony nie przyznał się do winy i zgodził się na odroczenie rozprawy do 7 stycznia. Podczas krótkiego wystąpienia przed sądem był skuty kajdankami i ubrany w niebieską kamizelkę ochronną.