„Gwiezdne wojny potrzebują wstrząsu” – mówi reżyser odstawiony przez Disneya od kolejnych filmów

Pomimo początkowych planów, reżyser najpewniej nie poprowadzi nowej trylogii Gwiezdnych wojen. Niedawno przyznał w wywiadzie dla THR, że projekt „praktycznie umarł”. Decyzja nie dziwi fanów, którzy wciąż wspominają kontrowersyjne decyzje Johnsona w Ostatnim Jedi, jak reinterpretacja Luke’a Skywalkera czy pochodzenia Rey.

Dziś jednak Johnson jest na językach dzięki premierze nowej odsłony serii Na Noże – to tej serii poświęcił się w całości, po zakończeniu prac przy Gwiezdnych wojnach. Jego film Żywy czy martwy: Film z serii „Na Noże” trafił w piątek na Netflixa i od razu wskoczył na pierwsze miejsce list przebojów platformy, zbierając znakomite recenzje. Mówi się, że to najlepsza odsłona detektywistycznej serii i dowód na to, że reżyser obrał właściwą drogę twórczą.