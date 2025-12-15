„Gwiezdne wojny potrzebują wstrząsu” – mówi reżyser odstawiony przez Disneya od kolejnych filmów

Rian Johnson, reżyser kontrowersyjnego Gwiezdnych wojen: Ostatniego Jedi, wciąż broni swojej wizji i podkreśla, że seria wymaga odważnych zmian. Reżyser udziela ostatnio wywiadów przy okazji premiery nowego filmu z serii Na Noże.
Rian Johnson o tym, że Gwiezdne wojny nie powinny bać się zmian
Twórca przyznaje, że zmiany i odwaga w ich wprowadzania były od zawsze elementem tej serii. „Najgorszym grzechem jest bać się zrobienia czegokolwiek, co mogłoby wstrząsnąć serią. Każdy film z serii, od Imperium, wstrząsał światem i wstrząsał fanami” – mówi Johnson, dodając, że dokładnie takie ryzyko podjął przy Ostatnim Jedi.
