„Gwiezdne wojny potrzebują wstrząsu” – mówi reżyser odstawiony przez Disneya od kolejnych filmów

Jakub Piwoński
2025/12/15 20:40
Czy to dlatego nie pozwolono mu stworzyć kolejnych filmów z serii? Disney bał się rewolucji?

Rian Johnson, reżyser kontrowersyjnego Gwiezdnych wojen: Ostatniego Jedi, wciąż broni swojej wizji i podkreśla, że seria wymaga odważnych zmian. Reżyser udziela ostatnio wywiadów przy okazji premiery nowego filmu z serii Na Noże.

Gwiezdne wojny
Gwiezdne wojny

Rian Johnson o tym, że Gwiezdne wojny nie powinny bać się zmian

Twórca przyznaje, że zmiany i odwaga w ich wprowadzania były od zawsze elementem tej serii. „Najgorszym grzechem jest bać się zrobienia czegokolwiek, co mogłoby wstrząsnąć serią. Każdy film z serii, od Imperium, wstrząsał światem i wstrząsał fanami” – mówi Johnson, dodając, że dokładnie takie ryzyko podjął przy Ostatnim Jedi.

Pomimo początkowych planów, reżyser najpewniej nie poprowadzi nowej trylogii Gwiezdnych wojen. Niedawno przyznał w wywiadzie dla THR, że projekt „praktycznie umarł”. Decyzja nie dziwi fanów, którzy wciąż wspominają kontrowersyjne decyzje Johnsona w Ostatnim Jedi, jak reinterpretacja Luke’a Skywalkera czy pochodzenia Rey.

Dziś jednak Johnson jest na językach dzięki premierze nowej odsłony serii Na Noże – to tej serii poświęcił się w całości, po zakończeniu prac przy Gwiezdnych wojnach. Jego film Żywy czy martwy: Film z serii „Na Noże” trafił w piątek na Netflixa i od razu wskoczył na pierwsze miejsce list przebojów platformy, zbierając znakomite recenzje. Mówi się, że to najlepsza odsłona detektywistycznej serii i dowód na to, że reżyser obrał właściwą drogę twórczą.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/12/14/rian-johnson-star-wars-needs-to-be-shaken-up

Tagi:

Popkultura
Star Wars
Gwiezdne wojny
science fiction
reżyser
Rian Johnson
space fantasy
Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


