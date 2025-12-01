Grudzień w HBO Max pełen hitów. Kolejna kinowa nowość i powrót uwielbianego filmu science fiction

HBO Max zaprezentowało listę nowości na pierwszą połowę grudnia. Platforma potwierdziła debiut kolejnej kinowej nowości, czyli Słonego lata z gwiazdą Barbie i Śmierć na nilu. Ponadto w ofercie filmowej znalazły się Hamlet, science fiction Ad Astra: Ku gwiazdom, Żegnaj Christopher Robin, Gniazdo, Until Dawn, Pierwsza krowa, Przymierza, a także Assassin’s Creed. Pełną listę wraz z datami premier znajdziecie poniżej.

HBO Max – premiery na grudzień 2025

Filmy:

Małe miłości (Little Loves) - Teresa zmienia plany wakacyjne, by pomóc matce, która miała drobny wypadek. Ich wymuszona wspólna codzienność przynosi momenty pełne odkryć.

- Opowieść o społeczności argentyńskich kowbojów i kowbojek, znanych jako gauchos, żyjących poza granicami współczesnego świata. Coś się kończy, coś zaczyna (Endings, Begginings) - Idealistka na życiowym zakręcie próbuje uporządkować swoje życie, ale niespodziewanie dla samej siebie wikła się w trójkąt miłosny z wolnym duchem i jego twardo stąpającym po ziemi najlepszym przyjacielem.

- Słynny japoński szef Obana otwiera restaurację w Paryżu, gdzie mierzy się z presją i wyzwaniami w świecie kulinarnych mistrzów. Until Dawn - Ścigani i uwięzieni w śmiertelnej pętli czasu, Clover i jej przyjaciele muszą zawalczyć o swoje życie.

- Nowe pokolenie, nowa miłość, ci sami McMullenowie. Edward Burns powraca w sequelu, gdzie rodzina mierzy się z miłosnymi dylematami. Pierwsza krowa (First Cow) - Kucharz wędruje i dołącza do grupy traperów w Oregonie, lecz prawdziwą więź nawiązuje dopiero z chińskim imigrantem, który także szuka szczęścia.

- Ponadczasowa opowieść Szekspira o zemście została na nowo przedstawiona jako thriller psychologiczny osadzony we współczesnych realiach. W dzikim galopie (On Swift Horses) - Muriel i jej mąż Lee mają rozpocząć nowe, pełne nadziei życie, które zostaje wywrócone do góry nogami przez przyjazd brata Lee.

- Po zawale Randal prosi Dantego, Eliasa, Jaya i Silent Boba o pomoc w stworzeniu filmu o życiu w sklepie, od którego wszystko się zaczęło. Nowe życie (Birth) - W kurniku na farmie Tweedy Ginger marzy o przestrzeni i wolności. Nadzieja powraca, gdy w zagrodzie pojawia się amerykański kogut Rocky.

(The Promised Land) - W 1755 roku kapitan Ludvig Kahlen wyrusza, by podbić surowe duńskie wrzosowiska z pozornie niemożliwym celem: założyć kolonię w imieniu króla. Happyend - W niedalekiej przyszłości Tokio przygotowuje się na trzęsienie ziemi, a zbuntowani uczniowie protestują przeciwko systemowi nadzoru.

(Thin Red Line) - Opowieść z czasów II wojny światowej, skupiająca się na oddziale amerykańskich żołnierzy walczących z Japończykami podczas bitwy o wyspę Guadalcanal. Assassin’s Creed - Opowieść o człowieku, który znajduje się w centrum starożytnej bitwy między dwiema potężnymi siłami. Wykorzystując wspomnienia swojego przodka, które są zawarte w jego własnym DNA, może zakończyć konflikt oraz stoczyć walkę o swoje odkupienie.

(Kung Fu Panda: Holiday Special) - Po musi zorganizować największe wydarzenie roku – Zimową Ucztę. Czy uda mu się przygotować idealne przyjęcie? Słone lato (Hot Milk) - Sofia wraz z matką, Rose, udają się do nadmorskiego miasteczka, by szukać pomocy u uzdrowiciela, który może znać klucz do tajemniczej choroby Rose.

Dokumenty:

Klub nocny: Jak się bawi Turcja III (The Nightclub: Stories from Turkish Nightlife) - Choć kluby nocne stanowią 80% rozrywki Ankary, wciąż są stygmatyzowane. Serial odkrywa ich kulturę, od neonów po wysokie rachunki.

Grudniowe nowości w serwisie HBO Max dzień po dniu (1 – 15 grudnia)

1 grudnia