Assassin’s Creed Shadows Edycja Kolekcjonerska na PS5 taniej o 270 zł w RTV Euro AGD

Patrycja Pietrowska
2025/11/27 15:15
Coś dla miłośników edycji kolekcjonerskich.

W sklepie RTV Euro AGD pojawiła się atrakcyjna oferta na Assassin’s Creed Shadows Edycja Kolekcjonerska. Gra przeznaczona na PlayStation 5 wraz z dodatkami została przeceniona o 270 zł. Zaoszczędzimy wykorzystując kod rabatowy widoczny poniżej.

Assassin’s Creed Shadows Edycja Kolekcjonerska
Assassin’s Creed Shadows Edycja Kolekcjonerska

Assassin’s Creed Shadows Edycja Kolekcjonerska w promocji

Assassin’s Creed Shadows Edycja Kolekcjonerska na PS5 dostępna jest w promocyjnej cenie. Do 1 grudnia trwa oferta, w ramach której zaoszczędzimy 270 zł przy wykorzystaniu kodu rabatowego.

W skład edycji wchodzą:

  • Gra
  • Tsuba katany Naoe
  • Mapa świata
  • Figurka postaci Naoe i Yasuke (około) 40 cm
  • Unikalny steelbook
  • Kolekcjonerski Artbook
  • Wiszący zwój z kredem (70x30 cm0
  • 2 litografie sumi-e
Assassin’s Creed Shadows Edycja Kolekcjonerska to epicka podróż do feudalnej Japonii! Wciel się w samuraja, odkrywaj otwarty świat, walcz w cieniu i wpływaj na historię. Edycja Specjalna oferuje dodatkową zawartość, która wzbogaci Twoją rozgrywkę.
Odkryj pełen tajemnic i niebezpieczeństw porywający otwarty świat feudalnej Japonii
Przeżyj dwie odrębne historie, grając jako tajemnicza asasynka Naoe i słynny samuraj Yasuke
Zdobądź przewagę nad przeciwnikami, wykorzystując informacje, odkrywając nowe obszary i budując własną siatkę szpiegów
Stwórz w pełni modyfikowalną kryjówkę, która stanie się centrum dowodzenia dla rozwijającej się ligi shinobi
Edycja kolekcjonerska – poza grą w zestawie znajdziesz kolekcjonerskie gadżety

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 15:57

To oni robią nowe czy się stare nie sprzedają? A przecież to jest taka odnoszące sukcesy gra!

Bo jak żyje najczęściej nie mogłem kupić kolekcjonerki bo po prostu już ich nie było. A o przecenach nawet nie było mowy. Prędzej musiałeś od scalpera kupować jak już koniecznie chciałeś. 




