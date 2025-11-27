Assassin’s Creed Shadows Edycja Kolekcjonerska na PS5 taniej o 270 zł w RTV Euro AGD

W sklepie RTV Euro AGD pojawiła się atrakcyjna oferta na Assassin’s Creed Shadows Edycja Kolekcjonerska. Gra przeznaczona na PlayStation 5 wraz z dodatkami została przeceniona o 270 zł. Zaoszczędzimy wykorzystując kod rabatowy widoczny poniżej.
Assassin’s Creed Shadows Edycja Kolekcjonerska w promocji
Assassin’s Creed Shadows Edycja Kolekcjonerska na PS5 dostępna jest w promocyjnej cenie. Do 1 grudnia trwa oferta, w ramach której zaoszczędzimy 270 zł przy wykorzystaniu kodu rabatowego.
- Assassin’s Creed Shadows Edycja Kolekcjonerska (PS5) – 979 zł (zamiast 1249 zł) przy użyciu kodu ITKOD25121A