Za darmo to uczciwa cena. Oferta na darmowe gry PC w grudniu i na święta

Zbliża się najbardziej prezentowy okres w roku, czyli święta Bożego Narodzenia. Chociaż Epic Games Store jeszcze nie potwierdził, że w tym roku również rozda kilkanaście gier w okresie świąteczno-noworocznym, to oferta może powrócić, a wraz z nią otrzymamy wiele darmowych gier, które będzie można ograć podczas zbliżającego się wolnego czasu. Zanim jednak do tego dojdzie sklep Epic Games standardowo rozda co tydzień kilka darmowych gier, a swoje prezenty powinien również rozdać Steam, czy Lenovo. Warto będzie również sprawdzić nowości w usługach abonamentowych, takich jak Xbox Game Pass oraz Amazon Luna (dawny Prime Gaming), oraz tytułów wypuszczonych w modelu free-to-play. Sprawdźcie więc, jakie darmowe gry warto będzie odebrać w grudniu.

Darmowe gry i dodatki na PC

OFERTY OGRANICZONE CZASOWO

OFERTY STAŁE