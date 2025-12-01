Zaloguj się lub Zarejestruj

Za darmo to uczciwa cena. Oferta na darmowe gry PC w grudniu i na święta

Radosław Krajewski
2025/12/01 09:00
Zestawienie najlepszych ofert na darmowe gry oraz tytuły free-to-play i nowe produkcje w usługach abonamentowych w grudniu. W co warto zagrać w święta?

Zbliża się najbardziej prezentowy okres w roku, czyli święta Bożego Narodzenia. Chociaż Epic Games Store jeszcze nie potwierdził, że w tym roku również rozda kilkanaście gier w okresie świąteczno-noworocznym, to oferta może powrócić, a wraz z nią otrzymamy wiele darmowych gier, które będzie można ograć podczas zbliżającego się wolnego czasu. Zanim jednak do tego dojdzie sklep Epic Games standardowo rozda co tydzień kilka darmowych gier, a swoje prezenty powinien również rozdać Steam, czy Lenovo. Warto będzie również sprawdzić nowości w usługach abonamentowych, takich jak Xbox Game Pass oraz Amazon Luna (dawny Prime Gaming), oraz tytułów wypuszczonych w modelu free-to-play. Sprawdźcie więc, jakie darmowe gry warto będzie odebrać w grudniu.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

