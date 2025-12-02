Splinter Cell Remake odzyskuje reżysera. To już trzeci od startu produkcji

Remake kultowego Splinter Cell wraca na pierwszy plan działań Ubisoftu. Najnowsza informacja dotycząca projektu dotyczy powrotu Davida Grivela, byłego reżysera gry, który ogłosił ponowne dołączenie do Ubisoft Toronto. To właśnie tam pełnił wcześniej rolę dyrektora kreatywnego przy nowej wersji klasycznego Splinter Cell.

Grivel pracował w tej samej roli już wcześniej, od listopada 2021 roku do października 2022 roku. Po odejściu z Ubisoftu zasilił struktury Electronic Arts, gdzie jako starszy dyrektor projektowania odpowiadał za kampanię do Battlefielda 6. Pracował tam do marca 2024 roku. Później, w ramach kilkumiesięcznego powrotu do Ubisoft Toronto, zajmował się nadzorem nad niezapowiedzianym jeszcze projektem będącym na wczesnym etapie koncepcyjnym. Po zakończeniu kilku mniejszych współprac freelancerskich postanowił ponownie związać się z firmą.

Jestem bardzo, BARDZO szczęśliwy, że ponownie dołączam do Ubisoft Toronto jako reżyser gry przy remaku Splinter Cell. To dla mnie wyjątkowy zespół i wyjątkowy projekt.

Ubisoft wciąż nie ujawnił konkretnych informacji na temat remake’u Splinter Cell, jednak wiele przecieków i raportów wskazuje, że produkcja przebiega stabilnie. W maju Tom Henderson z Insider Gaming twierdził, że słyszał, iż gra prezentuje się „naprawdę imponująco”. Zapowiedzi Ubisoftu z tamtego okresu również sugerowały, że firma przygotowuje się do oficjalnego ujawnienia projektu.

Jesienią 2024 roku pojawiły się pierwsze raporty sugerujące premierę w 2026 roku. Najnowsze dane finansowe wydawcy mówią o czterech dużych premierach zaplanowanych na nadchodzący rok fiskalny. Wśród nich znajdują się mobilne Rainbow Six: Siege Mobile oraz The Division Resurgence, a także remake Prince of Persia: The Sands of Time oraz jedna niezapowiedziana gra na PC i konsole. Według wielu źródeł to właśnie Splinter Cell ma największą szansę na zajęcie tego miejsca.