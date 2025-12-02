Jacek Bartosiak nie jest już prezesem Play of Battle. Co to oznacza dla Systemic War?

Co dalej z ambitną grą strategiczną?

W studiu Play of Battle doszło do istotnych zmian kadrowych. Jacek Bartosiak, najbardziej rozpoznawalna twarz projektu Systemic War, zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa spółki. Według informacji podanych przez Puls Biznesu, decyzję miał podjąć jeszcze w październiku, kończąc trzyletni okres zarządzania firmą. Ze stanowiska odszedł również Krystian Zięć, co razem tworzy szerszy plan restrukturyzacji po premierze dema gry. Jacek Bartosiak zrezygnował z funkcji prezesa Play of Battle Studio tłumaczy, że reorganizacja jest bezpośrednio związana z pierwszym publicznym testem Systemic War. Wydanie wersji demonstracyjnej miało sprawdzić potencjał rynkowy ambitnej strategii, która łączy elementy grand strategy oraz RTS i osadza je we współczesnych realiach geopolitycznych. Jak wynika z oficjalnego komunikatu, odbiór dema miał przekroczyć oczekiwania zespołu i zostać zauważony podczas festiwalu, na którym projekt prezentowano.

W udostępnionym oświadczeniu Jacek Bartosiak podkreślił znaczenie ostatnich miesięcy dla dalszego rozwoju marki: Wydanie dema było pierwszym testem rynkowym produktu i miało odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje popyt na grę typu Grand Strategy z elementami RTS osadzoną w realiach XXI wieku. Wyniki dema są jednoznacznym sukcesem. Demo było jednym z najpopularniejszych podczas festiwalu. W związku z tym po wydaniu dema doszło do rekonstrukcji zarządu.

Zmiana w kierownictwie nie oznacza jednak odejścia Bartosiaka od samego projektu. Twórca ma nadal uczestniczyć w pracach nad Systemic War, konsultując kluczowe rozwiązania oraz promując grę w mediach i debacie publicznej. Studio wskazuje, że jego dalsze zaangażowanie w warstwę merytoryczną pozostaje dla marki bardzo istotne. Kolejnym etapem dla Play of Battle ma być poszukiwanie zagranicznego partnera strategicznego, który wesprze rozwój produkcji i pomoże w jej międzynarodowej dystrybucji. Ambicje związane z Systemic War pozostają wysokie, a twórcy zapewniają o kontynuacji pracy według pierwotnej wizji. Pełna wersja gry ma trafić na rynek w ostatnim kwartale przyszłego roku. Zmiany w zespole mogą więc otworzyć nowy rozdział w historii projektu, który od samego początku budzi duże emocje wśród graczy.

