To najgorszy rok w historii konsoli. Fatalna sprzedaż Xboxa w Wielkiej Brytanii.

Miniony rok 2025 okazał się najgorszym w historii pod względem sprzedaży konsol Xbox w Wielkiej Brytanii.

Informacje o fatalnej sprzedaży konsol Xbox przekazał Chris Dring z serwisu The Game Business. Poinformował on, że sprzedaż konsol Xbox spadła na brytyjskim rynku o 39 procent, co jak zaznaczył, czyni go zdecydowanie najgorszym rokiem w historii tego sprzętu, na tym terenie. Dla porównania, sprzedaż konsol PlayStation 5 w tym samym okresie spadła w Wielkiej Brytanii o około 12 procent. Najgorszy rok Xboxa w Wielkiej Brytanii w historii Chris Dring nie ujawnił szczegółowych danych ani porównań z innymi rynkami, jednak te liczby wpisują się w szerszy trend obserwowany w ciągu roku. Choć wszyscy trzej główni producenci sprzętu, tacy jak Nintendo, Sony i Microsoft, zanotowali spadki rok do roku, to jednak sytuacja Xboxa wygląda szczególnie źle. Według danych przytaczanych przez serwis IGN, sprzedaż konsol Xbox w USA miała spaść aż o 70 procent, w dużej mierze za sprawą dwóch podwyżek cen w bardzo krótkim czasie.

Od dawna wiadomo, że marże na sprzęcie do gier są niewielkie, a realne zyski generują przede wszystkim gry i oprogramowanie. To właśnie na tym obecnie koncentruje się Microsoft, stawiając na udostępnianie swoich gier first-party oraz usługi Game Pass na konkurencyjnych platformach, aby maksymalizować zasięg i sprzedaż. Mimo to, są to dane trudne do przełknięcia, zwłaszcza dla graczy, którzy zdecydowali się związać z ekosystemem konsol Microsoftu.

Miniony rok był dla Xboxa wyjątkowo ciężki. Firma przeprowadziła tysiące zwolnień, anulowała kilka projektów, w tym Perfect Dark od The Initiative, Everwild studia Rare oraz niezapowiedziane MMO od ZeniMax, a sprzedaż sprzętu wyraźnie osłabła. Nawet flagowa seria strzelanek Call of Duty zmaga się z problemami. Pojawiły się nawet plotki, że ograniczenia budżetowe w marketingu były powodem, dla którego Xbox jako jedyna duża firma nie opublikowała własnego podsumowania roku w stylu “2025 wrapped”. Mimo tych trudności prezes Microsoftu do spraw treści i studiów gier, Matt Booty, zapowiedział, że jeszcze w tym miesiącu Xbox zorganizuje kolejną transmisję Dev Direct. Jak stwierdził, firma ma “więcej materiałów, niż zmieści się w jednym pokazie”. Oznacza to, że gracze mogą spodziewać się nowych informacji na temat nadchodzącego Fable, kolejnej odsłony Forza Horizon, a także aktualizacji dotyczących innych projektów tworzonych w ramach Xbox Game Studios.