Nowy Fallout skasowany? Niezapowiedziana odsłona serii została porzucona przez Microsoft

Jeden z powstających projektów z serii Fallout miał zostać anulowany.

Obecnie wszyscy fani Fallouta oczekują zapowiedzi remastera trzeciej części gry, który niedawno został potwierdzony przez popularnego producenta zabawek. Okazuje się, że w studiach Microsoftu trwają prace nad kilkoma nowymi odsłonami serii, ale jedna z nich została skasowana jeszcze przed oficjalną zapowiedzią produkcji. Fallout – jedna z nowych, niezapowiedzianych odsłon serii miała zostać skasowana Sprawę nagłośnił dziennikarz Jeff Gerstmann, który w najnowszym odcinku swojego podcastu podzielił się informacjami na temat tajemniczego projektu. Z jego relacji wynika, że nad nową grą z serii Fallout pracowało jedno ze studiów należących do Microsoftu. Produkcja jednak nie jest już rozwijana i prawdopodobnie nigdy nie zostanie oficjalnie zaprezentowana.

W jednym ze studiów należących do Microsoftu powstawał projekt związany z Falloutem. Z tego, co wiem, jest to gra, która prawdopodobnie nigdy nie ujrzy światła dziennego. Gerstmann nie zdradził, które studio odpowiadało za projekt ani jakiego rodzaju była to produkcja. Nie wiadomo więc, czy chodziło o pełnoprawną nową odsłonę serii, spin-off czy też inną formę powrotu do postapokaliptycznego świata. Według dziennikarza możliwym powodem anulowania projektu może być podejście Bethesdy do własnych marek. Studio odpowiadające za serię Fallout oraz The Elder Scrolls może preferować sytuację, w której to właśnie ono pozostaje głównym twórcą nowych odsłon obu franczyz. Mam wrażenie, że w Bethesda Game Studios wolą, aby to oni byli jedynym zespołem pracującym przy Fallout i The Elder Scrolls, ponieważ mają własne plany dotyczące przyszłości tych serii.

Jeśli tak rzeczywiście jest, niewykluczone, że projekt rozwijany w innym studiu został wstrzymany, aby nie kolidował z długofalową strategią Bethesdy dotyczącą obu marek. Nie oznacza to jednak, że z uniwersum Fallouta nie dzieje się obecnie nic nowego. Już wcześniej ogłoszono, że trwają prace nad pełnoprawną piątą odsłoną serii. Niedawno również zakończył się drugi sezon serialu Fallout od Amazona, a trzeci znajduje się już w przygotowaniu.

