Nowe kierownictwo Xboxa sprząta po wyśmiewanej kampanii „This is an Xbox”

W obozie Microsoftu zachodzą gwałtowne zmiany wizerunkowe. Gigant z Redmond po cichu, ale niezwykle skutecznie, usuwa z sieci wszelkie ślady swojej głośnej kampanii marketingowej „This is an Xbox” z 2024 roku. Akcja, która miała promować markę jako ekosystem dostępny na każdym urządzeniu, najwyraźniej odeszła do lamusa wraz z poprzednim kierownictwem.
Mimo usunięcia haseł reklamowych, strategia Microsoftu pozostaje ambitna, choć teraz komunikowana jest w bardziej konkretny sposób. Podczas trwającej konferencji GDC 2026, zespół Xboksa potwierdził multiplatformową przyszłość marki, skupiając się na PC, urządzeniach przenośnych i konsolach. Project Helix jest nową nadzieją Microsoftu – konsola nowej generacji opisywana jako hybryda PC i konsoli. Ma ona przywrócić Xboksowi miano „najpotężniejszego urządzenia do gier”, odcinając się od narracji, że „każdy ekran to Xbox”.
Zamiast rozmywania marki, firma stawia na rozwój usług na jasno zdefiniowanych platformach, co ma uspokoić fanów przywiązanych do tradycyjnego grania konsolowego.
