Nowe kierownictwo Xboxa sprząta po wyśmiewanej kampanii „This is an Xbox”

Mikołaj Berlik
2026/03/12 15:00
Wszystkie ślady istnienia znikają z internetu.

W obozie Microsoftu zachodzą gwałtowne zmiany wizerunkowe. Gigant z Redmond po cichu, ale niezwykle skutecznie, usuwa z sieci wszelkie ślady swojej głośnej kampanii marketingowej „This is an Xbox” z 2024 roku. Akcja, która miała promować markę jako ekosystem dostępny na każdym urządzeniu, najwyraźniej odeszła do lamusa wraz z poprzednim kierownictwem.

This is an Xbox
This is an Xbox

Sprzątanie po „To jest Xbox”

Kampania, nadzorowana przez Sarah Bond, miała pokazywać, że Xboksem może być wszystko: od telefonu i telewizora, po gogle VR. Niestety, przekaz ten rozmył tożsamość marki i stał się obiektem żartów – internauci masowo publikowali zdjęcia tosterów czy suszarek do włosów z podpisem „This is an Xbox”. Gdy sprawa trochę ucichła, a stery przejęło nowe kierownictwo, wszędzie zaczęły pojawiać się “Błędy 404”. Wszystkie artykuły, wpisy na blogach oraz strony tagowane hasłem kampanii zwracają obecnie błąd „Page not found”.

Usunięcie śladów kampanii zbiegło się w czasie z szokującymi zmianami na szczytach władzy. Po odejściu Phila Spencera na emeryturę i nagłym opuszczeniu stanowiska przez Sarah Bond, stery przejęła Asha Sharma. Spekuluje się, że fiasko wizerunkowe „This is an Xbox” mogło przyspieszyć te roszady.

GramTV przedstawia:

Mimo usunięcia haseł reklamowych, strategia Microsoftu pozostaje ambitna, choć teraz komunikowana jest w bardziej konkretny sposób. Podczas trwającej konferencji GDC 2026, zespół Xboksa potwierdził multiplatformową przyszłość marki, skupiając się na PC, urządzeniach przenośnych i konsolach. Project Helix jest nową nadzieją Microsoftu – konsola nowej generacji opisywana jako hybryda PC i konsoli. Ma ona przywrócić Xboksowi miano „najpotężniejszego urządzenia do gier”, odcinając się od narracji, że „każdy ekran to Xbox”.

Zamiast rozmywania marki, firma stawia na rozwój usług na jasno zdefiniowanych platformach, co ma uspokoić fanów przywiązanych do tradycyjnego grania konsolowego.

Źródło:https://insider-gaming.com/this-is-an-xbox-marketing-campaign-removed-microsoft/

News
Microsoft
kontrowersje
kampania
Xbox
kampania promocyjna
Mikołaj Berlik
