Nowe kierownictwo Xboxa sprząta po wyśmiewanej kampanii „This is an Xbox”

W obozie Microsoftu zachodzą gwałtowne zmiany wizerunkowe. Gigant z Redmond po cichu, ale niezwykle skutecznie, usuwa z sieci wszelkie ślady swojej głośnej kampanii marketingowej „This is an Xbox” z 2024 roku. Akcja, która miała promować markę jako ekosystem dostępny na każdym urządzeniu, najwyraźniej odeszła do lamusa wraz z poprzednim kierownictwem.

Sprzątanie po „To jest Xbox”

Kampania, nadzorowana przez Sarah Bond, miała pokazywać, że Xboksem może być wszystko: od telefonu i telewizora, po gogle VR. Niestety, przekaz ten rozmył tożsamość marki i stał się obiektem żartów – internauci masowo publikowali zdjęcia tosterów czy suszarek do włosów z podpisem „This is an Xbox”. Gdy sprawa trochę ucichła, a stery przejęło nowe kierownictwo, wszędzie zaczęły pojawiać się “Błędy 404”. Wszystkie artykuły, wpisy na blogach oraz strony tagowane hasłem kampanii zwracają obecnie błąd „Page not found”.