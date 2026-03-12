Zaloguj się lub Zarejestruj

Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake na nowym zwiastunie. Premiera już dzisiaj

Mikołaj Berlik
2026/03/12 21:00
Koei Tecmo z Team Ninja chwalą się nowym dziełem.

Klasyka japońskiego horroru powraca w wielkim stylu. Z okazji dzisiejszej premiery Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake, wydawca Koei Tecmo oraz studio Team Ninja udostępnili premierowy zwiastun, który wprowadza w mroczny klimat nawiedzonej wioski i pokazuje, jak odświeżono ten kultowy tytuł.

Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake – powrót do Zaginionej Wioski

Remake wiernie odtwarza historię sióstr bliźniaczek, Mio i Mayu Amakura, które gubią się w lesie i trafiają do przeklętego miejsca, gdzie czas stanął w miejscu. Podstawą rozgrywki pozostaje walka z duchami za pomocą specjalnego aparatu fotograficznego. Zwiastun pokazuje usprawniony system celowania oraz nowe efekty wizualne towarzyszące egzorcyzmom. Ciekawym elementem gameplayu jest mechanika trzymania się za ręce – Mio może w ten sposób regenerować zdrowie podczas wspólnej eksploracji, co podkreśla bezbronność bohaterek i ich wzajemną zależność.

Team Ninja zadbało także o detale strojów i tekstur, które mają wyglądać współcześnie, ale zachowywać ducha oryginału z 2003 roku. Wszystkie te szczegóły będzie można podziwiać w rozbudowanym Trybie Fotograficznym.

GramTV przedstawia:

Reżyserzy Makoto Shibata i Hidehiko Nakajima przyznali, że to właśnie ogromna liczba próśb od społeczności po premierze remasterów Maiden of the Black Water oraz Mask of the Lunar Eclipse przekonała ich do stworzenia pełnoprawnego remake'u "dwójki", uznawanej za najlepszą część serii.

Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake zadebiutował dziś na PC, PS5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2. Dla osób, które boją się "kupować kota w worku", dostępne jest darmowe demo, pozwalające sprawdzić początek przygody.

