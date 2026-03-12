Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake na nowym zwiastunie. Premiera już dzisiaj

Klasyka japońskiego horroru powraca w wielkim stylu. Z okazji dzisiejszej premiery Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake, wydawca Koei Tecmo oraz studio Team Ninja udostępnili premierowy zwiastun, który wprowadza w mroczny klimat nawiedzonej wioski i pokazuje, jak odświeżono ten kultowy tytuł.

Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake – powrót do Zaginionej Wioski

Remake wiernie odtwarza historię sióstr bliźniaczek, Mio i Mayu Amakura, które gubią się w lesie i trafiają do przeklętego miejsca, gdzie czas stanął w miejscu. Podstawą rozgrywki pozostaje walka z duchami za pomocą specjalnego aparatu fotograficznego. Zwiastun pokazuje usprawniony system celowania oraz nowe efekty wizualne towarzyszące egzorcyzmom. Ciekawym elementem gameplayu jest mechanika trzymania się za ręce – Mio może w ten sposób regenerować zdrowie podczas wspólnej eksploracji, co podkreśla bezbronność bohaterek i ich wzajemną zależność.