To może być najtańszy sposób na wejście do Xbox Game Passa. Wyciekła lista gier

Nowy próg abonamentu Xboxa ujawnia konkretną bibliotekę — i wygląda na to, że Microsoft celuje szeroko.

Wokół Xbox Game Pass robi się coraz ciekawiej. Po ostatnich zmianach cenowych i zapowiedziach dotyczących przyszłości platformy do sieci trafił kolejny przeciek — tym razem ujawniający listę gier, które mają znaleźć się w nowym wariancie abonamentu, określanym jako Starter Edition. Wyciekła lista nowego, najtańszego progu Xbox Game Pass Za informacjami stoi znany insider Billbil-kun, a sama lista sugeruje, że Microsoft chce przyciągnąć nowych graczy możliwie szeroką i bezpieczną ofertą — bez konieczności sięgania po najdroższe pakiety. A to może oznaczać dostęp do wielu gier na start, za niższą niż dotychczas cenę.

Według przecieku Starter Edition ma oferować dostęp do ponad 50 tytułów. To mieszanka dużych marek, sprawdzonych hitów oraz popularnych produkcji indie, które przez lata zdobyły solidną reputację. Na liście mają znaleźć się: Among Us

ASTRONEER

Batman: Arkham Knight

Celestial

Chivalry 2

Cities: Skylines - Remastered

Control

Crash Team Racing Nitro-Fueled

DayZ

Dead Cells

Deep Rock Galactic

Descenders

Dishonored 2

Disney Dreamlight Valley

DOOM 64

DOOM Eternal

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Firewatch

Gang Beasts

Gears 5

Golf With Your Friends

Grounded

Hades

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Human Fall Flat

INSIDE

LIMBO

Medieval Dynasty

Monster Sanctuary

Ori and the Will of the Wisps

Overcooked! 2

PAYDAY 2: CRIMEWAVE EDITION

PowerWash Simulator

Psychonauts

Psychonauts 2

Retro Classics

Slay the Spire

SnowRunner

Spiritfarer: Farewell Edition

Stardew Valley

State of Decay 2: Juggernaut Edition

Stellaris

SUPERHOT: MIND CONTROL DELETE

Superliminal

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

The Elder Scrolls Online: Standard Edition

Totally Reliable Delivery Service

TUNIC

Unpacking

Vampire Survivors

Warhammer 40,000: Darktide

Warhammer: Vermintide 2

World War Z

Wreckfest

Choć Microsoft nie potwierdził jeszcze oficjalnie tej wersji abonamentu, sam dobór gier mówi sporo o kierunku, w jakim zmierza firma. Starter Edition wygląda jak próg dla nowych użytkowników — tańszy, przystępny i oparty na sprawdzonych tytułach. To wpisuje się w ostatnie ruchy Xboxa. Usługa Game Pass wyraźnie potaniała, a nowa szefowa marki, spekuluje się też o tym, że Microsoft szykuje się do rewolucji w usłudze, chcąc, by była jeszcze bardziej elastyczna. Asha Sharma, niedawno sugerowała, że firma analizuje swoją strategię — także w kontekście gier na wyłączność. Na razie pozostaje czekać na oficjalne potwierdzenie. Jeśli jednak przeciek okaże się trafny, Microsoft może mieć w rękach bardzo mocną kartę do przyciągnięcia nowych graczy.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










