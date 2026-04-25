Zaloguj się lub Zarejestruj

To może być najtańszy sposób na wejście do Xbox Game Passa. Wyciekła lista gier

Jakub Piwoński
2026/04/25 13:45
0
0

Nowy próg abonamentu Xboxa ujawnia konkretną bibliotekę — i wygląda na to, że Microsoft celuje szeroko.

Wokół Xbox Game Pass robi się coraz ciekawiej. Po ostatnich zmianach cenowych i zapowiedziach dotyczących przyszłości platformy do sieci trafił kolejny przeciek — tym razem ujawniający listę gier, które mają znaleźć się w nowym wariancie abonamentu, określanym jako Starter Edition.

Wyciekła lista nowego, najtańszego progu Xbox Game Pass

Za informacjami stoi znany insider Billbil-kun, a sama lista sugeruje, że Microsoft chce przyciągnąć nowych graczy możliwie szeroką i bezpieczną ofertą — bez konieczności sięgania po najdroższe pakiety. A to może oznaczać dostęp do wielu gier na start, za niższą niż dotychczas cenę.

Według przecieku Starter Edition ma oferować dostęp do ponad 50 tytułów. To mieszanka dużych marek, sprawdzonych hitów oraz popularnych produkcji indie, które przez lata zdobyły solidną reputację.

Na liście mają znaleźć się:

  • Among Us
  • ASTRONEER
  • Batman: Arkham Knight
  • Celestial
  • Chivalry 2
  • Cities: Skylines - Remastered
  • Control
  • Crash Team Racing Nitro-Fueled
  • DayZ
  • Dead Cells
  • Deep Rock Galactic
  • Descenders
  • Dishonored 2
  • Disney Dreamlight Valley
  • DOOM 64
  • DOOM Eternal
  • Fable Anniversary
  • Fallout 4
  • Fallout 76
  • Firewatch
  • Gang Beasts
  • Gears 5
  • Golf With Your Friends
  • Grounded
  • Hades
  • Halo 5: Guardians
  • Halo Wars 2
  • Hellblade: Senua’s Sacrifice
  • Human Fall Flat
  • INSIDE
  • LIMBO
  • Medieval Dynasty
  • Monster Sanctuary
  • Ori and the Will of the Wisps
  • Overcooked! 2
  • PAYDAY 2: CRIMEWAVE EDITION
  • PowerWash Simulator
  • Psychonauts
  • Psychonauts 2
  • Retro Classics
  • Slay the Spire
  • SnowRunner
  • Spiritfarer: Farewell Edition
  • Stardew Valley
  • State of Decay 2: Juggernaut Edition
  • Stellaris
  • SUPERHOT: MIND CONTROL DELETE
  • Superliminal
  • Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge
  • The Elder Scrolls Online: Standard Edition
  • Totally Reliable Delivery Service
  • TUNIC
  • Unpacking
  • Vampire Survivors
  • Warhammer 40,000: Darktide
  • Warhammer: Vermintide 2
  • World War Z
  • Wreckfest

GramTV przedstawia:

Choć Microsoft nie potwierdził jeszcze oficjalnie tej wersji abonamentu, sam dobór gier mówi sporo o kierunku, w jakim zmierza firma. Starter Edition wygląda jak próg dla nowych użytkowników — tańszy, przystępny i oparty na sprawdzonych tytułach.

To wpisuje się w ostatnie ruchy Xboxa. Usługa Game Pass wyraźnie potaniała, a nowa szefowa marki, spekuluje się też o tym, że Microsoft szykuje się do rewolucji w usłudze, chcąc, by była jeszcze bardziej elastyczna. Asha Sharma, niedawno sugerowała, że firma analizuje swoją strategię — także w kontekście gier na wyłączność.

Na razie pozostaje czekać na oficjalne potwierdzenie. Jeśli jednak przeciek okaże się trafny, Microsoft może mieć w rękach bardzo mocną kartę do przyciągnięcia nowych graczy.

Tagi:

News
Microsoft
abonament
Xbox Game Pass
Xbox
subskrypcja
lista gier
Xbox Game Pass Starter Edition
Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112