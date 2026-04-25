To może być najtańszy sposób na wejście do Xbox Game Passa. Wyciekła lista gier

Nowy próg abonamentu Xboxa ujawnia konkretną bibliotekę — i wygląda na to, że Microsoft celuje szeroko.
Wokół Xbox Game Pass robi się coraz ciekawiej. Po ostatnich zmianach cenowych i zapowiedziach dotyczących przyszłości platformy do sieci trafił kolejny przeciek — tym razem ujawniający listę gier, które mają znaleźć się w nowym wariancie abonamentu, określanym jako Starter Edition.
Wyciekła lista nowego, najtańszego progu Xbox Game Pass
Za informacjami stoi znany insider Billbil-kun, a sama lista sugeruje, że Microsoft chce przyciągnąć nowych graczy możliwie szeroką i bezpieczną ofertą — bez konieczności sięgania po najdroższe pakiety. A to może oznaczać dostęp do wielu gier na start, za niższą niż dotychczas cenę.
Według przecieku Starter Edition ma oferować dostęp do ponad 50 tytułów. To mieszanka dużych marek, sprawdzonych hitów oraz popularnych produkcji indie, które przez lata zdobyły solidną reputację.
Na liście mają znaleźć się:
Among Us
ASTRONEER
Batman: Arkham Knight
Celestial
Chivalry 2
Cities: Skylines - Remastered
Control
Crash Team Racing Nitro-Fueled
DayZ
Dead Cells
Deep Rock Galactic
Descenders
Dishonored 2
Disney Dreamlight Valley
DOOM 64
DOOM Eternal
Fable Anniversary
Fallout 4
Fallout 76
Firewatch
Gang Beasts
Gears 5
Golf With Your Friends
Grounded
Hades
Halo 5: Guardians
Halo Wars 2
Hellblade: Senua’s Sacrifice
Human Fall Flat
INSIDE
LIMBO
Medieval Dynasty
Monster Sanctuary
Ori and the Will of the Wisps
Overcooked! 2
PAYDAY 2: CRIMEWAVE EDITION
PowerWash Simulator
Psychonauts
Psychonauts 2
Retro Classics
Slay the Spire
SnowRunner
Spiritfarer: Farewell Edition
Stardew Valley
State of Decay 2: Juggernaut Edition
Stellaris
SUPERHOT: MIND CONTROL DELETE
Superliminal
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge
The Elder Scrolls Online: Standard Edition
Totally Reliable Delivery Service
TUNIC
Unpacking
Vampire Survivors
Warhammer 40,000: Darktide
Warhammer: Vermintide 2
World War Z
Wreckfest
Choć Microsoft nie potwierdził jeszcze oficjalnie tej wersji abonamentu, sam dobór gier mówi sporo o kierunku, w jakim zmierza firma. Starter Edition wygląda jak próg dla nowych użytkowników — tańszy, przystępny i oparty na sprawdzonych tytułach.
