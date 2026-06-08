Limitowany Xbox rozdawany za darmo. Widzowie oszaleli ze szczęścia

Xbox Series X25 otrzyma niemal każdy widz Xbox Game Schowcase, który był na Xbox FanFest LA.

Uczestnicy Xbox FanFest LA otrzymali niecodzienny prezent. Tuż po zakończeniu Xbox Games Showcase 2026 przedstawiciele marki ogłosili, że niemal wszyscy obecni na wydarzeniu wrócą do domu z limitowaną konsolą przygotowaną z okazji 25. urodzin Xboxa. Xbox Series X25 Limited Edition – widzowie Xbox Game Showcase z Xbox FanFest LA otrzymają konsolę za darmo Podczas spotkania z fanami na scenie pojawili się Asha Sharma oraz Matt Booty. Sharma, która podkreśliła, że był to jej pierwszy Xbox Games Showcase w nowej roli, podziękowała społeczności za obecność i wsparcie. Chwilę później przekazała wiadomość, która wywołała prawdziwą eksplozję radości wśród zgromadzonych.

Przedstawicielka Xboxa poinformowała, że każdy uczestnik posiadający na identyfikatorze oznaczenie „fan” otrzyma nową konsolę Xbox Series X25, która została oficjalnie ogłoszona na Xbox Games Showcase wraz z kontrolerem. Z relacji obecnych wynika, że taki napis znajdował się praktycznie na wszystkich przepustkach, co oznacza, że prezent trafi do niemal każdego uczestnika wydarzenia. Nagrania z sali szybko obiegły internet. Reakcja fanów była natychmiastowa, a po ogłoszeniu niespodzianki rozległy się głośne okrzyki i oklaski. T Wczytywanie ramki mediów. Xbox Series X25 to specjalna wersja konsoli przygotowana z okazji 25. rocznicy istnienia marki Xbox. Urządzenie ma trafić do sprzedaży dopiero w listopadzie tego roku.

GramTV przedstawia:

Jubileuszowa edycja konsoli będzie sprzedawana wraz z dedykowanym kontrolerem, również przygotowanym specjalnie na obchody 25. urodzin marki. Microsoft nie ukrywa, że jest to jeden z najważniejszych kolekcjonerskich produktów związanych z tegorocznymi obchodami. Choć same konsole nie trafiły jeszcze fizycznie do rąk uczestników wydarzenia, to i tak trudno wyobrazić sobie lepszą pamiątkę z Xbox FanFest LA. Dla wielu fanów obecnych na miejscu była to bez wątpienia jedna z największych niespodzianek całego weekendu. Wczytywanie ramki mediów.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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