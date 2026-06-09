Dodatkowa gra w PlayStation Plus z okazji Days of Play. Gracze zapoznają się z hitową kolekcją

W katalogu PS Plus Extra i Premium pojawi się hit od Sony.
Sony przygotowało kolejną niespodziankę z okazji wydarzenia Days of Play. Już dziś abonenci PlayStation Plus Extra oraz Premium będą mogli dodać do swojej biblioteki Destiny 2: Legacy Collection (2025), czyli rozbudowany zestaw zawierający większość najważniejszych rozszerzeń i dodatków do popularnej strzelanki studia Bungie.
Pakiet zostanie udostępniony już dzisiaj, czyli 9 czerwca i będzie jednym z pierwszych elementów czerwcowej oferty PlayStation Plus. Co ciekawe, premiera kolekcji w usłudze zbiega się z publikacją ostatniej dużej aktualizacji dla Destiny 2, która zamyka wieloletni rozdział rozwoju gry.
Co zawiera Destiny 2: Legacy Collection?
Kolekcja oferuje dostęp do szeregu dodatków i rozszerzeń wydanych na przestrzeni lat. W skład pakietu wchodzą:
Ostateczny kształt – edycja standardowa
Upadek Światła – edycja standardowa
Królowa-Wiedźma – edycja standardowa
Pakiet Poza Światłem
Pakiet Twierdza Cieni
Pakiet Porzuceni
Pakiet na 30-lecie
Loch Dół Herezji
Loch Strzaskany Tron
Loch Uścisk zachłanności
Dzięki temu gracze otrzymają dostęp do większości kluczowych kampanii fabularnych, licznych aktywności końcowej fazy rozgrywki oraz dziesiątek egzotycznych przedmiotów. W pakiecie znalazło się również rozszerzenie Ostateczny kształt, które zamknęło główny wątek fabularny sagi Światła i Ciemności.
GramTV przedstawia:
Warto jednak pamiętać, że kolekcja nie obejmuje najnowszych dodatków wydanych po Ostatecznym kształcie, czyli Poza Światłem oraz Twierdza Cieni, które nadal pozostają sprzedawane osobno.
Dla osób, które dotąd nie miały okazji zanurzyć się w świecie Destiny 2 lub porzuciły grę kilka lat temu, dzisiejsze rozszerzenie oferty PlayStation Plus może być jedną z najlepszych okazji do nadrobienia najważniejszych wydarzeń z historii produkcji Bungie.
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