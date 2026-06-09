Dodatkowa gra w PlayStation Plus z okazji Days of Play. Gracze zapoznają się z hitową kolekcją

W katalogu PS Plus Extra i Premium pojawi się hit od Sony.

Sony przygotowało kolejną niespodziankę z okazji wydarzenia Days of Play. Już dziś abonenci PlayStation Plus Extra oraz Premium będą mogli dodać do swojej biblioteki Destiny 2: Legacy Collection (2025), czyli rozbudowany zestaw zawierający większość najważniejszych rozszerzeń i dodatków do popularnej strzelanki studia Bungie.

Pakiet zostanie udostępniony już dzisiaj, czyli 9 czerwca i będzie jednym z pierwszych elementów czerwcowej oferty PlayStation Plus. Co ciekawe, premiera kolekcji w usłudze zbiega się z publikacją ostatniej dużej aktualizacji dla Destiny 2, która zamyka wieloletni rozdział rozwoju gry.

Co zawiera Destiny 2: Legacy Collection?

Kolekcja oferuje dostęp do szeregu dodatków i rozszerzeń wydanych na przestrzeni lat. W skład pakietu wchodzą:

Ostateczny kształt – edycja standardowa

Upadek Światła – edycja standardowa

Królowa-Wiedźma – edycja standardowa

Pakiet Poza Światłem

Pakiet Twierdza Cieni

Pakiet Porzuceni

Pakiet na 30-lecie

Loch Dół Herezji

Loch Strzaskany Tron

Loch Uścisk zachłanności

Dzięki temu gracze otrzymają dostęp do większości kluczowych kampanii fabularnych, licznych aktywności końcowej fazy rozgrywki oraz dziesiątek egzotycznych przedmiotów. W pakiecie znalazło się również rozszerzenie Ostateczny kształt, które zamknęło główny wątek fabularny sagi Światła i Ciemności.