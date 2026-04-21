Xbox Game Pass tanieje. Nowa niższa cena, ale kosztem Call of Duty

Coś za coś, jednak niższa cena abonamentu powinna skusić graczy, którzy wcześniej zrezygnowali z subskrypcji.

Microsoft Gaming ogłosiło istotne zmiany w ofercie Xbox Game Pass, które z jednej strony ucieszą graczy niższymi cenami, a z drugiej mogą wywołać spore kontrowersje. Nowe stawki zaczęły obowiązywać natychmiast, jednak wraz z nimi wprowadzono ważną korektę dotyczącą premier największych hitów. Xbox Game Pass – nowe, niższe ceny abonamentu. Nowe Call of Duty nie będą już trafiać do oferty w dniu premiery Najdroższy wariant usługi, Game Pass Ultimate, został przeceniony z 29,99 dolara do 22,99 dolara miesięcznie. Tańsza wersja PC Game Pass również potaniała i kosztuje teraz 13,99 dolara zamiast 16,49 dolara. To znacząca obniżka, która według firmy ma być odpowiedzią na rosnące koszty i opinie użytkowników.

W Polsce aktualne ceny to 84,99 zł miesięcznie za wersję Ultimate oraz 54,99 zł za Premium i 36,99 zł za Essential. PC Game Pass kosztuje natomiast 53,99 zł miesięcznie. Warto przypomnieć, że wcześniej za wersję Ultimate musieliśmy zapłacić aż 114,99 zł, a za Premium 62,99 zł. Jednocześnie potwierdzono, że gry z serii Call of Duty nie będą już trafiać do Game Passa w dniu premiery. Zamiast tego nowe odsłony mają pojawiać się w usłudze dopiero w okresie świątecznym, mniej więcej rok po debiucie rynkowym. Dotychczas dostępne części pozostaną jednak w bibliotece.

Zmiany skomentowała szefowa Microsoft Gaming, Asha Sharma, która niedawno objęła stanowisko po odejściu Phil Spencer: Subskrybenci Xbox Game Pass Ultimate nadal będą mieć dostęp do setek gier na konsoli Xbox i PC, w tym obecnych odsłon Call of Duty, bonusów w grach, sieciowego trybu multiplayer oraz dużych premier dostępnych w dniu debiutu. Nasi gracze pochodzą z różnych regionów i mają różne preferencje, dlatego nie istnieje jeden model idealny dla wszystkich. Ta zmiana jest odpowiedzią na liczne opinie, które otrzymaliśmy. Będziemy dalej słuchać i wyciągać wnioski. Wczytywanie ramki mediów. Nowa strategia pokazuje, że Xbox próbuje znaleźć kompromis między atrakcyjną ceną a kosztami utrzymania usługi. Niższe opłaty mogą przyciągnąć nowych użytkowników, ale brak premierowych Call of Duty w abonamencie może być dla części graczy trudny do zaakceptowania.

