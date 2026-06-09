Fable otrzyma fabularny dodatek. W DLC Fate of Hero gracze staną na czele kultu

Na Xbox Games Showcase 2026 zaprezentowano nowy zwiastun Fable. Niestety na premierę wspomnianej produkcji będziemy musieli poczekać jeszcze kilka dobrych miesięcy, ale na osłodę mamy kolejną wartą uwagi informację. Okazuje się bowiem, że nadchodzące RPG od studia Playground Games otrzyma fabularne rozszerzenie, które znacząco rozbuduje grę.

Fable: Fate of Hero ze szczegółami. Playground Games zdradza, czego można spodziewać się po DLC

Zgodnie z przekazanymi informacjami fabularne rozszerzenie do Fable będzie nosić tytuł Fate of Hero. Deweloperzy ze studia Playground Games zapowiadają, że wspomniane DLC wprowadzi graczy „w sekrety mrocznego, starożytnego kultu ukrytego głęboko w niebezpiecznym pięknie Albionu”. To jednak nie koniec ekscytujących wieści.