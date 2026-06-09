Fable otrzyma fabularny dodatek. W DLC Fate of Hero gracze staną na czele kultu

Rozszerzenie wprowadzi też „zupełnie nowy region”.
Na Xbox Games Showcase 2026 zaprezentowano nowy zwiastun Fable. Niestety na premierę wspomnianej produkcji będziemy musieli poczekać jeszcze kilka dobrych miesięcy, ale na osłodę mamy kolejną wartą uwagi informację. Okazuje się bowiem, że nadchodzące RPG od studia Playground Games otrzyma fabularne rozszerzenie, które znacząco rozbuduje grę.
Fable: Fate of Hero ze szczegółami. Playground Games zdradza, czego można spodziewać się po DLC
Zgodnie z przekazanymi informacjami fabularne rozszerzenie do Fable będzie nosić tytuł Fate of Hero. Deweloperzy ze studia Playground Games zapowiadają, że wspomniane DLC wprowadzi graczy „w sekrety mrocznego, starożytnego kultu ukrytego głęboko w niebezpiecznym pięknie Albionu”. To jednak nie koniec ekscytujących wieści.
Fable: Fate of Hero zaoferuje „zupełnie nowy region”. Twórcy zapewniają, że będzie on „pełen niebezpieczeństw, cudów i szeptów o dawno zapomnianej mocy”.W trakcie eksploracji nowych terenów postać sterowana przez graczy zyska tak duży podziw kultystów, że stanie się ich nowym przywódcą.
GramTV przedstawia:
Dzięki nowo zdobytej władzy będziesz kierować ich rytuałami i kształtować kult zgodnie ze swoją własną heroiczną wizją, niezależnie od tego, czy będzie ona szlachetna, nikczemna, czy po prostu dziwaczna. Jednak zostanie nowym szefem rodzi mroczne pytanie. Jeśli w kulcie jest wolne stanowisko dla nowego heroicznego przywódcy… to co stało się z poprzednim? – czytamy we wpisie twórców.
Na koniec przypomnijmy, że nowe Fable zadebiutuje na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S dokładnie 23 lutego 2027 roku. Dodatek Fate of Hero ukaże się natomiast jakiś czas po premierze – dokładna data nie jest obecnie znana – i będzie dostępny w ramach edycji Premium.
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