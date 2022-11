To koniec Twittera? Setki pracowników zrezygnowało, a Elon Musk kpi z sytuacji

Nowa fala zwolnień wśród pracowników Twittera nastąpiła wkrótce po tym, jak Musk przed kilkoma dniami zwolnił dziesiątki pracowników, którzy krytykowali go lub wyśmiewali w postach na platformie i wiadomościach wewnętrznych. Musk wyznaczył termin ultimatum na czwartkowy wieczór i wielu pracowników postanowiło zrezygnować z pracy i po upływie wyznaczonego terminu zaczęli publikować pożegnalne wiadomości, ogłaszając swoją odmowną decyzję, wobec zasad stawianych przez nowego właściciela.

Elon Musk nawarzył piwa i niespecjalnie jest teraz zainteresowany jego wypiciem i uratowaniem swojej firmy, którą niedawno kupił za 44 miliardów dolarów. Na początku listopada doszło do masowych zwolnień z Twittera, przez które ponad połowa wszystkich pracowników serwisu została zwolniona. Firma pożegnała się nawet z niektórymi kluczowymi pracownikami, których później namawiała do powrotu. Niewzruszony niczym Musk postanowił dać pozostałym swoim pracownikom ultimatum, w którym mogą się zwolnić lub przystać na jego nowe „ekstremalne” warunki pracy, aby stworzyć Twittera 2.0. Jak podaje The Verge setki pracowników Twittera zrezygnowało przed „ekstremalnie hardkorowe resetem firmy Elona Muska”.

Jeszcze przed czwartkowym terminem ultimatum Twitter posiadał zaledwie 2900 pracowników. To mniej niż połowa z 7500 pracowników, która liczyła firma przed przejęciem przez Elona Muska. Odchodzący pracownicy powiedzieli The Verge, że biorąc pod uwagę skalę rezygnacji w bieżącym tygodniu, to spodziewają się ogromnych utrudnień w działaniu Twittera. Tym samym platforma może w końcu przestać działać i w szeregach firmy zabraknie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, aby na bieżąco naprawiać wszystkie problemy.

Wydaje się, że wszyscy ludzie, którzy uczynili to miejsce niesamowitym, odchodzą. Twitterowi będzie niezwykle trudno się odbudować, bez względu na to, jak hardkorowi będą starali się być ludzie, którzy pozostali – powiedział pracownik Twittera.

Wiele osób z najważniejszych zespołów Twittera już zrezygnowało z kontynuowania swojej kariery w firmie Muska. Nie istnieje już nawet zespół, który utrzymywał podstawowe biblioteki systemowe platformy, z których korzysta każdy inżynier w firmie. „Nie możesz prowadzić Twittera bez tego zespołu” – powiedział jeden z odchodzących pracowników. Kilku członków zespołu „Centrum dowodzenia” również podjęło decyzję o opuszczeniu firmy. Jest to kluczowa grupa inżynierów, która przez całą dobę naprawia problemy występujące w serwisie. „Jeśli upadną, nie będzie nikogo, do kogo można byłoby zadzwonić, gdy coś się zepsuje” – powiedziała osoba zaznajomiona z działaniem zespołu.

W czwartek Musk spotkał się z niewielką grupą starszych inżynierów, aby dowiedzieć się, dlaczego tak wielu z nich planuje odejść z firmy. Niedługo później biznesmen zdecydował się wysłać do pracowników niepodpisaną wiadomość e-mail z informacją, że dostęp do biur firmy został zawieszony ze skutkiem natychmiastowym do poniedziałku.