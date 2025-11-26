WIemy już dlaczego Dan Houser odszedł z Rockstar Games

Odejście Dana Housera z Rockstar Games swego czasu wstrząsnęło branżą. Był jednym ojców sukcesu GTA V. W niejasnych okolicznościach postanowił rozstać się z firmą, w której pozostał na stanowisku szefa jego brat, Sam Houser. Nowe, nieoficjalne doniesienia sugerują, że odejście Dana Housera z Rockstar Games w 2020 roku było wynikiem poważnego nieporozumienia z jego bratem Samem dotyczącego kierunku rozwoju firmy.

Dlaczego Dan Houser odszedł z Rockstar Games?

Informacje pojawiły się na GTAForums, gdzie jeden z najbardziej wiarygodnych informatorów społeczności GTA, Tez2, przekazał, że decyzję Housera potwierdziło mu dwóch byłych deweloperów studia. Tez2 zaznaczył, że odejście nie miało związku z warunkami pracy ani kontrowersjami wokół związków zawodowych. Jego zdaniem, gdyby to właśnie te kwestie były powodem, Houser opuściłby studio już w 2018 roku, w okresie głośnego raportu Jasona Schreiera o crunchu w Rockstar. Najważniejszy miał być konflikt braci, który doprowadził do załamania komunikacji na najwyższym szczeblu studia.