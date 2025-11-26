Zaloguj się lub Zarejestruj

WIemy już dlaczego Dan Houser odszedł z Rockstar Games

Jakub Piwoński
2025/11/26 09:30
Najwyraźniej chodziło o konflikt z bratem.

Odejście Dana Housera z Rockstar Games swego czasu wstrząsnęło branżą. Był jednym ojców sukcesu GTA V. W niejasnych okolicznościach postanowił rozstać się z firmą, w której pozostał na stanowisku szefa jego brat, Sam Houser. Nowe, nieoficjalne doniesienia sugerują, że odejście Dana Housera z Rockstar Games w 2020 roku było wynikiem poważnego nieporozumienia z jego bratem Samem dotyczącego kierunku rozwoju firmy.

Dlaczego Dan Houser odszedł z Rockstar Games?

Informacje pojawiły się na GTAForums, gdzie jeden z najbardziej wiarygodnych informatorów społeczności GTA, Tez2, przekazał, że decyzję Housera potwierdziło mu dwóch byłych deweloperów studia. Tez2 zaznaczył, że odejście nie miało związku z warunkami pracy ani kontrowersjami wokół związków zawodowych. Jego zdaniem, gdyby to właśnie te kwestie były powodem, Houser opuściłby studio już w 2018 roku, w okresie głośnego raportu Jasona Schreiera o crunchu w Rockstar. Najważniejszy miał być konflikt braci, który doprowadził do załamania komunikacji na najwyższym szczeblu studia.

Co istotne, Dan Houser — zwykle unikający mediów — w ostatnich tygodniach sam zaczął mówić więcej o przeszłości. W rozmowie z Lexem Fridmanem ujawnił m.in. kulisy anulowania projektu Agent oraz wyjaśnił, dlaczego Bully 2 nigdy nie powstało. Wspominał też dlaczego GTA nigdy nie wróciło do Londynu. Jego nowa firma, Absurd Ventures, rozwija obecnie własne projekty, ale fani wciąż zastanawiają się, czy odejście współtwórcy GTA nie odbije się na przyszłości Rockstar. Warto dodać, że niedawno na jaw wyszły nowe fakty w związku ze zwolnieniami w firmie.

Źródło:https://insider-gaming.com/dan-houser-left-rockstar-games-due-to-disagreement-with-brother-over-companys-direction-its-claimed/

News
kontrowersje
odejście
Rockstar Games
Dan Houser
