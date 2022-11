Elon Musk stawia ultimatum. Ekstremalna praca w Twitterze lub odejście

Teraz z kolei okazało się, że od osób, które pozostały w firmie, Musk wymaga pracy przez nawet 84 godziny tygodniowo, co daje 12 godzin dziennie przez siedem dni w tygodniu. To jednak nie wystarczy – jak donosi magazyn The Washington Post, podczas pierwszego spotkania z pracownikami (krótko po masowych zwolnieniach) miliarder poprosił o ekstremalne zaangażowanie w rozwój portalu lub odejście z pracy.

Elon Musk kontynuuje swoje działania z Twitterem

Jeśli wierzyć źródłom, działania Elona Muska są częścią strategii tworzenia Twittera 2.0. Nie wiadomo oczywiście, jak długo to przetrwa – czy raczej, jak długo pracownicy będą tolerować kontrowersyjne decyzje nowego szefa oraz w jaki sposób wpłyną one na sam portal.