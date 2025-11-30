Nowa gra inspirowana Minecraftem w końcu z datą premiery. Twórcy kończą wieloletnie oczekiwanie

Po latach niepewności związanych z przejęciem projektu przez Riot Games i późniejszym zakupem przez pierwotnych twórców, Hytale wraca w ręce Hypixel Studios. Gra zadebiutuje w wersji Early Access 13 stycznia 2026 roku, rozpoczynając odliczanie do premiery długo wyczekiwanego tytułu.

Hytale – sandbox od podstaw

Twórcy przypominają, że wczesny dostęp będzie „prawdziwym Early Access”. Gra nie jest jeszcze w pełni ukończona, gracze mogą napotkać błędy i niedopracowane elementy, a pre‑zamówienia ruszą 13 grudnia 2025 roku. Cena podstawowej edycji pozostaje przystępna, a studio zachęca fanów do aktywnego udziału w testach i zgłaszaniu uwag, które pomogą dopracować finalną wersję.

