Nowa gra inspirowana Minecraftem w końcu z datą premiery. Twórcy kończą wieloletnie oczekiwanie

Po latach niepewności związanych z przejęciem projektu przez Riot Games i późniejszym zakupem przez pierwotnych twórców, Hytale wraca w ręce Hypixel Studios. Gra zadebiutuje w wersji Early Access 13 stycznia 2026 roku, rozpoczynając odliczanie do premiery długo wyczekiwanego tytułu.
Hytale – sandbox od podstaw
Twórcy przypominają, że wczesny dostęp będzie „prawdziwym Early Access”. Gra nie jest jeszcze w pełni ukończona, gracze mogą napotkać błędy i niedopracowane elementy, a pre‑zamówienia ruszą 13 grudnia 2025 roku. Cena podstawowej edycji pozostaje przystępna, a studio zachęca fanów do aktywnego udziału w testach i zgłaszaniu uwag, które pomogą dopracować finalną wersję.
Hytale ma oferować rozległy świat, w którym gracze będą mogli eksplorować jaskinie, walczyć z potworami, budować struktury i rozwijać własne serwery. Narzędzia modyfikacji pozwolą na tworzenie własnych przygód i zmienianie świata gry. Twórcy podkreślają, że Early Access to pierwszy krok w realizacji wizji gry, którą chcieli stworzyć od samego początku.
Co czeka graczy w Early Access?
Rozbudowany świat do eksploracji i budowania.
Możliwość prowadzenia własnych serwerów i modyfikowania gry.
System walki i przygód w trybie single- i multiplayer.
Wczesny dostęp oznacza błędy i brak niektórych funkcji, ale daje możliwość współtworzenia gry.
Hytale w Early Access to długo wyczekiwany powrót sandboxa, który łączy kreatywność, przygodę i eksplorację. Premiera 13 stycznia 2026 roku otwiera fanom drzwi do świata, który przez lata pozostawał w niepewności.
