Nowa gra inspirowana Minecraftem w końcu z datą premiery. Twórcy kończą wieloletnie oczekiwanie

Mikołaj Berlik
2025/11/30 16:00
Wiemy, kiedy pojawi się wczesny dostęp.

Po latach niepewności związanych z przejęciem projektu przez Riot Games i późniejszym zakupem przez pierwotnych twórców, Hytale wraca w ręce Hypixel Studios. Gra zadebiutuje w wersji Early Access 13 stycznia 2026 roku, rozpoczynając odliczanie do premiery długo wyczekiwanego tytułu.

Hytale – sandbox od podstaw

Twórcy przypominają, że wczesny dostęp będzie „prawdziwym Early Access”. Gra nie jest jeszcze w pełni ukończona, gracze mogą napotkać błędy i niedopracowane elementy, a prezamówienia ruszą 13 grudnia 2025 roku. Cena podstawowej edycji pozostaje przystępna, a studio zachęca fanów do aktywnego udziału w testach i zgłaszaniu uwag, które pomogą dopracować finalną wersję.

Hytale ma oferować rozległy świat, w którym gracze będą mogli eksplorować jaskinie, walczyć z potworami, budować struktury i rozwijać własne serwery. Narzędzia modyfikacji pozwolą na tworzenie własnych przygód i zmienianie świata gry. Twórcy podkreślają, że Early Access to pierwszy krok w realizacji wizji gry, którą chcieli stworzyć od samego początku.

Co czeka graczy w Early Access?

  • Rozbudowany świat do eksploracji i budowania.
  • Możliwość prowadzenia własnych serwerów i modyfikowania gry.
  • System walki i przygód w trybie single- i multiplayer.
  • Wczesny dostęp oznacza błędy i brak niektórych funkcji, ale daje możliwość współtworzenia gry.
Hytale w Early Access to długo wyczekiwany powrót sandboxa, który łączy kreatywność, przygodę i eksplorację. Premiera 13 stycznia 2026 roku otwiera fanom drzwi do świata, który przez lata pozostawał w niepewności.

Źródło:https://insider-gaming.com/hytale-early-access-release-date-announced/

