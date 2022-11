Elon Musk niczym Thanos. Pracownicy Twittera wyśmiewają prezesa w dzień masowych zwolnień

We wczorajszej wiadomości mailowej Musk zapowiedział zaplanowane na piątek zwolnienia w ramach cięcia kosztów. Zwolnieni pracownicy zostaną powiadomieni o utracie pracy przez maila. Nie wiadomo ile osób pracujących w Twitterze od dzisiaj pozostanie bez pracy. Według wcześniejszego raportu Bloomberga biznesmen planował pozbyć się około 50% personelu, czyli około 3700 z 7500 pracowników firmy.

Starając się umieścić Twittera na zdrowej ścieżce rozwoju, w piątek przejdziemy przez trudny proces redukcji naszej globalnej siły roboczej. Zdajemy sobie sprawę, że wpłynie to na wiele osób, które wniosły cenny wkład do Twittera, ale to działanie jest niestety konieczne, aby zapewnić sukces firmy – napisano w wiadomości do pracowników.