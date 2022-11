Najpierw zwolnili pracowników, teraz chcą ich powrotu. Twitter tłumaczy się pomyłką

Co ten Elon Musk?

W ostatni piątek doszło do masowego zwolnienia pracowników Twittera. Uszczuplenie kadry pracowniczej było priorytetem dla Elona Muska, który pod koniec października zapłacić za firmę aż 44 miliardy dolarów. Biznesmen planuje uzdrowić finanse platformy społecznościowej, jednocześnie ograniczając koszty i wprowadzając nowe sposoby monetyzacji, jak rozszerzenie oferty Twitter Blue na pozostałe kraje. Nie wiadomo, ilu pracowników serwisu straciło pracę przed weekendem, ale część z nich może już wrócić do pracy. Firma usprawiedliwia się pomyłką i zachęca zwolnionych pracowników do powrotu.