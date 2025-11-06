Zaloguj się lub Zarejestruj

Byli pracownicy Rockstara protestują w Londynie. Chodzi o zwolnienia związane z GTA 6

Mikołaj Berlik
2025/11/06 09:45
0
0

Kontrowersji ciąg dalszy.

Około trzydziestu pracowników Rockstar Games zostało niedawno zwolnionych w atmosferze kontrowersji. Firma tłumaczy decyzję udziałem w wyciekach informacji o Grand Theft Auto VI, ale według byłych pracowników prawdziwym powodem miała być ich działalność związkowa. W odpowiedzi na te wydarzenia brytyjski związek zawodowy IWGB zorganizował protest przed londyńską siedzibą Take-Two Interactive. Demonstracja rozpoczęła się dziś o godzinie 8:00 czasu lokalnego.

Rockstar Games
Rockstar Games

Rockstar kontra związkowcy – protest w obronie praw pracowniczych

W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych przedstawiciele IWGB oskarżyli Rockstar Games o „rażące łamanie praw pracowniczych”. Ich zdaniem studio dopuściło się „jawnego aktu zwalczania związków zawodowych”, usuwając ponad 30 osób należących do organizacji.

Rockstar, twórcy GTA, przekroczyli czerwoną linię. Zwolnili ponad 30 członków IWGB, by zastraszyć i uciszyć resztę zespołu. To nie tylko nielegalne, ale też cios w prawa pracowników i ich dobrostan.

GramTV przedstawia:

Według raportu opublikowanego przez zagraniczne media, Rockstar miał zwolnić pracowników za rzekome udostępnianie informacji o GTA 6 na publicznym forum. Zbieg okoliczności jest jednak znaczący – wszyscy zwolnieni należeli do IWGB. W sieci zdania są podzielone: część komentujących uważa, że studio miało powody do reakcji, inni wzywają do pozwu zbiorowego przeciwko Rockstar i Take-Two.

Protest IWGB trwa dziś w Londynie. Związek zapowiada dalsze działania, jeśli zwolnieni pracownicy nie zostaną przywróceni do pracy. Rockstar wypowiedział się w tej sprawie, podając powód zwolnień.

Źródło:https://insider-gaming.com/fired-rockstar-workers-protest-take-two/

Tagi:

News
Rockstar
Rockstar Games
zwolnienia
GTA
GTA VI
GTA 6
protest
protesty
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112