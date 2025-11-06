Byli pracownicy Rockstara protestują w Londynie. Chodzi o zwolnienia związane z GTA 6

Rockstar kontra związkowcy – protest w obronie praw pracowniczych
W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych przedstawiciele IWGB oskarżyli Rockstar Games o „rażące łamanie praw pracowniczych”. Ich zdaniem studio dopuściło się „jawnego aktu zwalczania związków zawodowych”, usuwając ponad 30 osób należących do organizacji.
Rockstar, twórcy GTA, przekroczyli czerwoną linię. Zwolnili ponad 30 członków IWGB, by zastraszyć i uciszyć resztę zespołu. To nie tylko nielegalne, ale też cios w prawa pracowników i ich dobrostan.
GramTV przedstawia:
Według raportu opublikowanego przez zagraniczne media, Rockstar miał zwolnić pracowników za rzekome udostępnianie informacji o GTA 6 na publicznym forum. Zbieg okoliczności jest jednak znaczący – wszyscy zwolnieni należeli do IWGB. W sieci zdania są podzielone: część komentujących uważa, że studio miało powody do reakcji, inni wzywają do pozwu zbiorowego przeciwko Rockstar i Take-Two.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!