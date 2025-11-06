Byli pracownicy Rockstara protestują w Londynie. Chodzi o zwolnienia związane z GTA 6

Około trzydziestu pracowników Rockstar Games zostało niedawno zwolnionych w atmosferze kontrowersji. Firma tłumaczy decyzję udziałem w wyciekach informacji o Grand Theft Auto VI, ale według byłych pracowników prawdziwym powodem miała być ich działalność związkowa. W odpowiedzi na te wydarzenia brytyjski związek zawodowy IWGB zorganizował protest przed londyńską siedzibą Take-Two Interactive. Demonstracja rozpoczęła się dziś o godzinie 8:00 czasu lokalnego.

Rockstar kontra związkowcy – protest w obronie praw pracowniczych

W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych przedstawiciele IWGB oskarżyli Rockstar Games o „rażące łamanie praw pracowniczych”. Ich zdaniem studio dopuściło się „jawnego aktu zwalczania związków zawodowych”, usuwając ponad 30 osób należących do organizacji.