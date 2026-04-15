To kolejny przeciwnik Dextera. Twórcy szykują dla niego więcej niż jednego seryjnego zabójcę

Niedawno informowaliśmy o angażu Brian Cox do serialu Dexter: Zmartwychwstanie. Wydawało się wtedy, że to właśnie on będzie głównym zagrożeniem dla Dextera Morgana i centralnym antagonistą nowego sezonu. Teraz okazuje się jednak, że twórcy mają znacznie ambitniejsze plany i szykują dla bohatera więcej niż jednego przeciwnika.

Dan Stevens zmierzy się z Dexterem

Do obsady drugiego sezonu dołącza Dan Stevens, który wcieli się w kolejnego seryjnego mordercę. Jego postać, określana jako Zabójca z pięciu okręgów, ma terroryzować Nowy Jork i prowadzić niebezpieczną grę z policją, kontaktując się z nią i zapowiadając kolejne zbrodnie. Twórcy wyraźnie inspirują się tu schematem znanym z historii Zodiaka, co może oznaczać bardziej psychologiczną i napiętą rozgrywkę. Wszystko wskazuje więc na to, że Dexter znajdzie się w centrum konfliktu z kilkoma groźnymi przeciwnikami jednocześnie, co może znacząco podnieść stawkę całej historii.