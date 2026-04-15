To kolejny przeciwnik Dextera. Twórcy szykują dla niego więcej niż jednego seryjnego zabójcę

Jakub Piwoński
2026/04/15 13:30
Po Brianie Coxie do obsady dołącza nowy seryjny zabójca.

Niedawno informowaliśmy o angażu Brian Cox do serialu Dexter: Zmartwychwstanie. Wydawało się wtedy, że to właśnie on będzie głównym zagrożeniem dla Dextera Morgana i centralnym antagonistą nowego sezonu. Teraz okazuje się jednak, że twórcy mają znacznie ambitniejsze plany i szykują dla bohatera więcej niż jednego przeciwnika.

Dan Stevens
Dan Stevens zmierzy się z Dexterem

Do obsady drugiego sezonu dołącza Dan Stevens, który wcieli się w kolejnego seryjnego mordercę. Jego postać, określana jako Zabójca z pięciu okręgów, ma terroryzować Nowy Jork i prowadzić niebezpieczną grę z policją, kontaktując się z nią i zapowiadając kolejne zbrodnie. Twórcy wyraźnie inspirują się tu schematem znanym z historii Zodiaka, co może oznaczać bardziej psychologiczną i napiętą rozgrywkę. Wszystko wskazuje więc na to, że Dexter znajdzie się w centrum konfliktu z kilkoma groźnymi przeciwnikami jednocześnie, co może znacząco podnieść stawkę całej historii.

W roli głównej powraca Michael C. Hall, który ponownie wcieli się w kultowego antybohatera. Na ekranie zobaczymy też znane twarze, w tym Uma Thurman oraz David Zayas jako Angela Batistę. Powrót tych postaci sugeruje, że nowy sezon mocno oprze się na wcześniejszych wątkach i relacjach.

Nowe odcinki kontynuują wydarzenia z Dexter: Nowa krew i bezpośrednio rozwijają losy bohatera po dramatycznym finale. Dexter, po wybudzeniu ze śpiączki, rusza do Nowego Jorku, by odnaleźć swojego syna i spróbować naprawić błędy przeszłości. Szybko okazuje się jednak, że przeszłość nie daje o sobie zapomnieć, a zagrożenia tylko się mnożą.

Powrót serii spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem widzów, co wyraźnie widać po ocenach i zainteresowaniu kolejnymi odcinkami. To właśnie ten pozytywny odbiór sprawił, że stacja zdecydowała się szybko zamówić drugi sezon i dalej rozwijać historię Dextera. Jednocześnie podjęto decyzję o zakończeniu prequelu Dexter: Grzech pierworodny, który nie zdobył podobnej popularności i nie przyciągnął tak dużej widowni.

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




