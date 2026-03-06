Tajemniczy film science fiction z Keanu Reevesem nabiera kształtów. Poznaliśmy nowe szczegóły

Powiększyła się obsada projektu.

Warner Bros. rozpoczęło prace nad nowym widowiskiem science fiction z Keanu Reevesem w roli głównej. O projekcie po raz pierwszy usłyszeliśmy w listopadzie ubiegłego roku, a film powoli nabiera kształtu, gromadząc obsadę. Ogłoszono, że nową gwiazdą produkcji została Callie Cooke, która wcieli się w jedną z kluczowych postaci filmu. Za kamerą stanie Tim Miller, twórca znany z realizacji dynamicznych akcyjniaków, takich jak Deadpool oraz Terminator: Mroczne przeznaczenie. Callie Cooke dołączyła do obsady niezatytułowanego jeszcze filmu science fiction z Keanu Reevesem od Warner Bros Film nie ma jeszcze oficjalnego tytułu. Projekt był wcześniej rozwijany pod roboczą nazwą Shiver, jednak obecnie studio określa go po prostu jako nowy film Tima Millera z Keanu Reevesem. Zdjęcia do produkcji właśnie się rozpoczęły.

Scenariusz przygotował Ian Shorr. Fabuła ma łączyć elementy kina science fiction oraz akcji z elementami przetrwania. Historia skupi się na przemytniku, którego zagra Reeves. Bohater wpada w pętlę czasową po tym, jak podczas niebezpiecznej operacji na Morzu Karaibskim dochodzi do zdrady. W efekcie wydarzeń protagonista zostaje uwięziony w sytuacji, która powtarza się w nieskończoność. Wokół niego znajdują się ciała poległych, wrogo nastawieni najemnicy oraz krążące w wodzie rekiny. Każda kolejna próba przetrwania prowadzi do ponownego rozpoczęcia dramatycznych wydarzeń.

GramTV przedstawia:

Callie Cooke wcieli się w naukowczynię, która odegra istotną rolę w historii. W obsadzie pojawią się: również Nicholas Duvernay, Steven Waddington, Abraham Popoola, Bobby Holland Hanton oraz Anastasia Safonov. Aktorzy mają zagrać m.in. członków załogi oraz najemników. Produkcja rozpoczęła się w Republice Dominikany. Twórcy wykorzystują ogromne zbiorniki wodne, które pozwalają realizować sceny rozgrywające się na otwartym morzu. Po zakończeniu tej części ekipa przeniesie się do Wielkiej Brytanii, gdzie powstaną kolejne fragmenty filmu. Studio wyznaczyło już datę premiery widowiska. Nowy film science fiction z Keanu Reevesem ma trafić do kin 13 sierpnia 2027 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.