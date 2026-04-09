Obcy: Ziemia z potężnym wzmocnieniem. Fani Gry o tron będą zachwyceni

Peter Dinklage zasila serial Sci-Fi. Fani Westeros mają powody do ekscytacji.

Serial Obcy: Ziemia właśnie zyskał naprawdę mocne nazwisko. Do obsady drugiego sezonu produkcji dołącza Peter Dinklage, znany przede wszystkim z roli Tyriona Lannistera w Gra o tron. Aktor ostatnio widziany był także w serialu Dexter: Zmartwychwstanie. Peter Dinklage dołącza do serialu Obcy: Ziemia Na ten moment nie ujawniono żadnych szczegółów dotyczących postaci, w którą wcieli się aktor. Wiadomo jedynie, że będzie to jedna z głównych ról w nadchodzącym sezonie. To pierwsze tak duże wzmocnienie obsady przed kolejną odsłoną serialu.

Za projekt odpowiada Noah Hawley, twórca takich produkcji jak Fargo. Serial osadzony jest w uniwersum zapoczątkowanym przez film Obcy – ósmy pasażer Nostromo w reżyserii Ridley Scotta, który również pełni funkcję producenta wykonawczego. Serial stanowi pomost fabularny do pierwszej odsłony serii.

W pierwszym sezonie główną rolę gra Sydney Chandler jako humanoidalny robot Wendy. W obsadzie znaleźli się także m.in. Alex Lawther, Timothy Olyphant czy Essie Davis. Pierwszy sezon zebrał bardzo dobre opinie krytyków. Jego kontynuacja już na starcie zapowiada się jako jedna z najbardziej intrygujących produkcji science fiction. Zdjęcia do drugiego sezonu mają rozpocząć się w maju w słynnych Pinewood Studios w Londynie – miejscu, gdzie powstawały wcześniejsze części serii. To dodatkowo podkreśla, jak duże znaczenie FX i twórcy przywiązują do tej produkcji. Dinklage, czterokrotny laureat nagrody Emmy, od lat uznawany jest za jednego z najlepszych aktorów swojego pokolenia. Jego udział w serialu to wyraźny sygnał, że Obcy: Ziemia celuje bardzo wysoko. Dla fanów Gry o tron to szczególnie dobra wiadomość. Powrót tak charyzmatycznego aktora do dużej produkcji telewizyjnej może sprawić, że nowy sezon przyciągnie jeszcze większą uwagę widzów.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










