Obcy: Ziemia z potężnym wzmocnieniem. Fani Gry o tron będą zachwyceni

Jakub Piwoński
2026/04/09 11:30
Peter Dinklage zasila serial Sci-Fi. Fani Westeros mają powody do ekscytacji.

Serial Obcy: Ziemia właśnie zyskał naprawdę mocne nazwisko. Do obsady drugiego sezonu produkcji dołącza Peter Dinklage, znany przede wszystkim z roli Tyriona Lannistera w Gra o tron. Aktor ostatnio widziany był także w serialu Dexter: Zmartwychwstanie.

Peter Dinklage dołącza do serialu Obcy: Ziemia

Na ten moment nie ujawniono żadnych szczegółów dotyczących postaci, w którą wcieli się aktor. Wiadomo jedynie, że będzie to jedna z głównych ról w nadchodzącym sezonie. To pierwsze tak duże wzmocnienie obsady przed kolejną odsłoną serialu.

Za projekt odpowiada Noah Hawley, twórca takich produkcji jak Fargo. Serial osadzony jest w uniwersum zapoczątkowanym przez film Obcy – ósmy pasażer Nostromo w reżyserii Ridley Scotta, który również pełni funkcję producenta wykonawczego. Serial stanowi pomost fabularny do pierwszej odsłony serii.

W pierwszym sezonie główną rolę gra Sydney Chandler jako humanoidalny robot Wendy. W obsadzie znaleźli się także m.in. Alex Lawther, Timothy Olyphant czy Essie Davis. Pierwszy sezon zebrał bardzo dobre opinie krytyków. Jego kontynuacja już na starcie zapowiada się jako jedna z najbardziej intrygujących produkcji science fiction.

Zdjęcia do drugiego sezonu mają rozpocząć się w maju w słynnych Pinewood Studios w Londynie – miejscu, gdzie powstawały wcześniejsze części serii. To dodatkowo podkreśla, jak duże znaczenie FX i twórcy przywiązują do tej produkcji.

Dinklage, czterokrotny laureat nagrody Emmy, od lat uznawany jest za jednego z najlepszych aktorów swojego pokolenia. Jego udział w serialu to wyraźny sygnał, że Obcy: Ziemia celuje bardzo wysoko. Dla fanów Gry o tron to szczególnie dobra wiadomość. Powrót tak charyzmatycznego aktora do dużej produkcji telewizyjnej może sprawić, że nowy sezon przyciągnie jeszcze większą uwagę widzów.

Źródło:https://deadline.com/2026/04/peter-dinklage-alien-earth-season-2-fx-1236784922/

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




