Nowy Aragorn znaleziony. To on ma zagrać Obieżyświata w nowym Władcy Pierścieni

Twórcy The Hunt of Gollum mieli już znaleźć zastępstwo za Viggo Mortensena.

The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum powoli kompletuje obsadę. Dopiero co informowaliśmy, że twórcy właśnie poszukują dwóch aktorek do głównych ról kobiecych, a teraz pojawiły się doniesienia, że ekipa znalazła już nowego odtwórcy Aragorna. Jeszcze w styczniu poinformowano, że Viggo Mortensen nie powróci do roli Obieżyświata i twórcy nowego filmu z Władcy Pierścieni zmuszeni są rozpocząć casting do głównej roli. Teraz jeden z informatorów podał nazwisko aktora, który miał zostać wybrany. The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum – Leo Woodall zostanie nowym Aragornem? Według scoopera Daniela Richtmana nowym Aragornem zostanie Leo Woodall. Niespełna trzydziestoletni aktor znany jest z takich produkcji, jak Biały lotos, Jeden dzień, Cel numer jeden, Bridget Jones: Szalejąc za facetem oraz Norymberga. W ubiegły czwartek na Netflixie zadebiutował nowy serial z jego udziałem, Vladimir, w którym wystąpił u boku Rachel Weisz.

Obecnie te doniesienia nie zostały w żaden sposób potwierdzone. Jeżeli rzeczywiście się sprawdzą, że Woodall zagra Aragorna w The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, to w najbliższych tygodniach powinniśmy otrzymać tego potwierdzenie. Tym samym fani Władcy Pierścieni muszą przygotować się na sporą zmianę w kultowej postaci z powieści J.R.R. Tolkiena. Producentka i scenarzystka Philippa Boyens już wcześniej sugerowała, że powrót Mortensena wcale nie jest przesądzony, choć twórcy bardzo na niego liczyli: Szczerze mówiąc, wszystko zależy od Viggo i od wspólnej decyzji. Jesteśmy na bardzo wczesnym etapie. Rozmawiałam z Viggo, Andy również z nim rozmawiał, Peter też z nim rozmawiał. Wszyscy ze sobą dyskutujemy i naprawdę trudno mi sobie wyobrazić kogokolwiek innego w roli Aragorna, ale ostateczna decyzja należy wyłącznie do Viggo.

Boyens przyznała również, że w przypadku odmowy aktora twórcy będą musieli przekazać postać komuś innemu, co najwyraźniej właśnie się wydarzyło. Decyzja ta może okazać się trudna dla niektórych fanów, gdyż Mortensen nie będzie jedynym odtwórcą roli Aragorna, którego zobaczymy na ekranie. Akcja filmu The Hunt for Gollum rozgrywać się będzie w czasie wydarzeń znanych z prologu Władcy Pierścieni: Drużyny Pierścienia, jeszcze zanim Frodo Baggins opuścił Shire. Historia rozpocznie się w chwili, gdy Gandalf zleca Aragornowi odnalezienie Golluma, co stanie się punktem wyjścia dla nowej przygody w Śródziemiu. Zdjęcia do produkcji mają ruszyć w maju, natomiast premiera The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum została zaplanowana na 17 grudnia 2027 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.