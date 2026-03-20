The Last of Us obsadziło kluczową postać w 3 sezonie. Ta aktorka zagra Leva

Czy to dobry casting do The Last of Us?

HBO kompletuje obsadę trzeciego sezonu serialu The Last of Us i potwierdza casting jednej z najważniejszych postaci znanych z drugiej części gry. Do produkcji dołączają Michelle Mao oraz Kyriana Kratter, które wcielą się odpowiednio w Yarę i Leva. To bohaterowie istotni dla dalszego rozwoju historii Abby, która odegra centralną rolę w nadchodzących odcinkach. The Last of Us – ogłoszono casting Yary i Leva. Aktorka Kyriana Kratter zagra ważną postać Postacie Yary i Leva należą do frakcji Serafitów i stanowią fundament opowieści związanej z Abby Anderson. W serialu w tę postać wciela się Kaitlyn Dever. Szczególnie Lev odgrywa kluczową rolę jako towarzysz i moralny punkt odniesienia dla Abby, co czyni go jednym z najważniejszych bohaterów tej części historii.

Zgodnie z materiałem źródłowym Lev to trzynastoletni chłopak transpłciowy, którego droga życiowa rozpoczyna się w społeczności Serafitów. Jego decyzje i bunt wobec narzuconych zasad stanowią jeden z najmocniejszych wątków narracyjnych tej historii. Wczytywanie ramki mediów.

W trzecim sezonie zobaczymy także powracających aktorów, w tym Bellę Ramsey, Isabelę Merced, Gabriela Lunę oraz Jeffrey’a Wrighta. Wśród nowych nazwisk pojawiają się również Clea DuVall oraz Jorge Lendeborg Jr., który przejmie rolę Manny’ego. Produkcja stawia także na rozbudowę wątków pobocznych. Jason Ritter oraz Patrick Wilson pojawią się w rolach powracających, wcielając się odpowiednio w żołnierza WLF oraz ojca Abby. Za serial ponownie odpowiadają Craig Mazin oraz Neil Druckmann, jednak tym razem Mazin przejmuje pełną kontrolę nad projektem jako główny showrunner. Wskazuje to na możliwe wyraźne ukierunkowanie narracji oraz domknięcie historii w trzecim sezonie, który według nieoficjalnych informacji może być finałem całej serii.

