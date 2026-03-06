Poszukiwane dwie kluczowe role do nowego Władcy Pierścieni. Jedna z nich to młoda Arwena?

Skoro Aragorn będzie nowy, to i jego elficka ukochana.

Produkcja The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum znajduje się na etapie kompletowania obsady i już wcześniej dowiedzieliśmy się, że Viggo Mortensen nie wróci jako Aragorn i twórcy muszą poszukać młodszego aktora do tej roli. Teraz pojawiły się informacje o dwóch nowych castingach, tym razem kobiecych bohaterek. Jedna z nich to prawdopodobnie Arwena. The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum – trwają poszukiwania do dwóch głównych kobiecych ról Według doniesień twórcy poszukują aktorek do dwóch znaczących ról kobiecych. Jedna z nich ma być młodą bohaterką, natomiast druga postacią w wieku około pięćdziesięciu lat. Obie mają odegrać istotną rolę w fabule.

Spekuluje się, że młodsza postać może być nową interpretacją elfki Arweny, znanej z filmowej trylogii, gdzie grała ją Liv Tyler. Druga bohaterka mogłaby natomiast zostać powiązana z historią Golluma, być może będzie to jego babcia, która była przywódczynią Stoorów. Nie brakuje też teorii, że starsza rola może dotyczyć postaci Gilraen, matki Aragorna. Po śmierci swojego męża Arathorna schroniła się wraz z synem w Rivendell pod opieką Elronda, gdzie młody Aragorn dorastał i poznawał kulturę elfów.

GramTV przedstawia:

Akcja filmu zostanie osadzona przed wydarzeniami z Władcą Pierścieni: Drużyną Pierścienia. Niedawno wyciekł opis fabuły The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, który potwierdza, że historia skupi się na postaciach, Golluma, Aragorna i Gandalfa. Za kamerą stanie Andy Serkis, który ponownie wcieli się także w postać Golluma. Nad scenariuszem pracują Philippa Boyens oraz Fran Walsh, współautorki trylogii Władcy Pierścieni, a także Phoebe Gittins i Arty Papageorgiou. Producentem projektu jest natomiast Peter Jackson, czyli reżyser kultowych filmowych adaptacji prozy J.R.R. Tolkiena. Zdjęcia mają rozpocząć się w maju w Nowej Zelandii. Na ten moment potwierdzono powrót Andy’ego Serkisa w roli Golluma oraz Ian McKellen, który ponownie zagra Gandalfa. W sieci pojawiają się również sugestie, że do swojej roli może powrócić Elijah Wood jako Frodo Baggins, choć nie zostało to jeszcze oficjalnie potwierdzone. Przypomnijmy, że premiera The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum została zaplanowana na 17 grudnia 2027 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.