Assassin’s Creed od Netflixa z obsadowymi wzmocnieniami. Gwiazda Prometeusza i czarny charakter z Mission: Impossible

Umowa pomiędzy Netflixem a Ubisoftem w kwestii stworzenia serialu Assassin’s Creed została podpisana już lata temu. Niemniej dopiero w ostatnich miesiącach zaczęło się coś realnie dziać.

Co więcej, dzieje się dalej. Poznaliśmy bowiem kolejnych członków obsady nadchodzącej produkcji. Czterej aktorzy dołączają do obsady serialu Assassin’s Creed Dokładnie – mowa tutaj o czterech członkach. W serialu Assassin’s Creed zobaczymy m.in. Noomi Rapace, gwiazdę Prometeusza oraz filmowej adaptacji trylogii Millenium. Poza laureatką Nagrody Satelita w produkcji Netflixa pojawi się też Sean Harris, czyli Solomon Lane – główny antagonista w dwóch odsłonach Mission: Impossible. Poza tą dwójką nieznane jeszcze role w adaptacji AC otrzymają Ramzy Bedia i Corrado Invernizzi. Ten pierwszy ma za sobą występy choćby w Pieniądze i krew oraz Asteriks i Obeliks: Imperium smoka, drugi natomiast grał w Le Mans '66 oraz w Indiana Jones i artefakt przeznaczenia.

To kolejni aktorzy, których zobaczymy na ekranie w serialowym Assassin’s Creed. Już wcześniej potwierdzono, że Toby Wallace zagra jednego z dwóch głównych bohaterów, a towarzyszyć mu będą Lola Petticrew, Zachary Hart, Laura Marcus i Tanzyn Crawford. Producentami wykonawczymi serialu i jednocześnie jego showrunnerami zostali Robert Patino oraz David Wiener. Funkcję producentów wykonawczych sprawować będą również Gerard Guillemot, Margaret Boykin, Austin Dill, Genevieve Jones oraz Matt O’Toole. Obraz wyreżyseruje zaś Johan Renck, czyli zdobywca prestiżowej Nagrody Emmy za miniserial HBO, Czarnobyl z 2019 roku.

Na ten moment data premiery pierwszych odcinków Assassin’s Creed pozostaje nieznana. Akcja osadzona ma być jednak w czasach starożytnego Rzymu w okresie panowania Nerona. Całość ma być kanoniczna względem historii, którą znamy z gier. Jeżeli zaś chodzi o opis serialu ze strony samego Ubisoftu, to prezentuje się on tak: Serial aktorski Assassin’s Creed to wysokooktanowy thriller skupiony na sekretnej wojnie dwóch tajemniczych frakcji: jednej, dążącej do decydowania o przyszłości ludzkości poprzez kontrolę i manipulację, oraz drugiej, walczącej o zachowanie wolnej woli. Produkcja śledzi losy bohaterów na tle kluczowych wydarzeń historycznych, podczas gdy toczą oni bój o kształtowanie przeznaczenia ludzkości.

