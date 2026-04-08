Jedna z najbardziej intrygujących postaci w serialu Dexter: Resurrection powróci w drugim sezonie

Jak donosi The Hollywood Reporter, Uma Thurman ponownie wcieli się w rolę Charley Brown. Postać była ostatnio widziana w finale pierwszego sezonu, kiedy po brutalnej konfrontacji z Dexterem i Harrisonem uciekła z Nowego Jorku wraz ze swoją chorą matką. Jej los nie był jednak jednoznaczny, co od początku sugerowało możliwość powrotu.

Uma Thurman powróci w drugim sezonie Dexter: Resurrection

Na ten moment nie wiadomo, w jaki sposób Charley ponownie pojawi się w fabule drugiego sezonu. W pierwszej odsłonie serialu była jedną z kluczowych antagonistek, pełniąc rolę prawej ręki miliardera i człowieka ogarniętego obsesją na punkcie seryjnych morderców, Leona Pratera, granego przez Peter Dinklage. Jako była operatorka sił specjalnych, Charley przez cały sezon uważnie obserwowała zarówno Dextera, jak i jego syna Harrisona, stanowiąc realne zagrożenie dla ujawnienia ich mrocznych sekretów. Sytuacja zmieniła się, gdy bohaterowie ujawnili jej, że Prater zdradził ją, gromadząc dowody jej przestępstw. Po tej konfrontacji zdecydowała się opuścić miasto.