Jedna z najbardziej intrygujących postaci w serialu Dexter: Resurrection powróci w drugim sezonie

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/04/08 19:00
To nie koniec perypetii popularnego seryjnego mordercy z niejaką Charley Brown.

Jak donosi The Hollywood Reporter, Uma Thurman ponownie wcieli się w rolę Charley Brown. Postać była ostatnio widziana w finale pierwszego sezonu, kiedy po brutalnej konfrontacji z Dexterem i Harrisonem uciekła z Nowego Jorku wraz ze swoją chorą matką. Jej los nie był jednak jednoznaczny, co od początku sugerowało możliwość powrotu.

Uma Thurman jako Charley Brown
Uma Thurman jako Charley Brown

Uma Thurman powróci w drugim sezonie Dexter: Resurrection

Na ten moment nie wiadomo, w jaki sposób Charley ponownie pojawi się w fabule drugiego sezonu. W pierwszej odsłonie serialu była jedną z kluczowych antagonistek, pełniąc rolę prawej ręki miliardera i człowieka ogarniętego obsesją na punkcie seryjnych morderców, Leona Pratera, granego przez Peter Dinklage. Jako była operatorka sił specjalnych, Charley przez cały sezon uważnie obserwowała zarówno Dextera, jak i jego syna Harrisona, stanowiąc realne zagrożenie dla ujawnienia ich mrocznych sekretów. Sytuacja zmieniła się, gdy bohaterowie ujawnili jej, że Prater zdradził ją, gromadząc dowody jej przestępstw. Po tej konfrontacji zdecydowała się opuścić miasto.

W finale pierwszego sezonu Dexter Morgan, grany przez Michaela C. Halla, zabił Pratera, jednocześnie pozwalając Charley odejść. Mimo to jej wiedza o podwójnym życiu Dextera sprawia, że pozostaje niezwykle istotną postacią dla dalszego rozwoju fabuły. Co więcej, bohaterka posiada informacje na temat innego seryjnego mordercy, który dotąd pozostawał w cieniu. W drugim sezonie ma się nim stać tzw. New York Ripper. W tę rolę wcieli się Brian Cox, który według zapowiedzi ma być głównym antagonistą nadchodzącej odsłony serialu. Powrót Umy Thurman sugeruje, że wątek Charley Brown odegra jeszcze istotną rolę w dalszej historii, a drugi sezon Dexter: Resurrection może jeszcze bardziej rozbudować sieć powiązań między bohaterami i ich tajemnicami.

Źródło:https://screenrant.com/dexter-resurrection-season-2-uma-thurman-charley-return-confirmed/

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

