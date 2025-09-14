Dexter: Zmartwychwstanie - recenzja serialu. To cud

Dwanaście lat temu, po emisji ósmego sezonu, wydawało się, że na dobre pożegnaliśmy Dextera. Tymczasem wtoczono w postać Nową krew i doszło do Zmartwychwstania, a my zastanawiamy się, czy ten powrót rzeczywiście jest wart uwagi. Serial dostępny jest już na SkyShowtime.

Dziś żyjemy w czasach, w których nawet seryjni mordercy trafiają do muzeum. W jednej ze scen Dexter odwiedza osobliwy gabinet stworzoną przez szaleńca kolekcjonującego pamiątki po zbrodniarzach, a nawet ich finansowo wspierającego. Śmierć stała się czymś codziennym, wręcz oswojonym. Skoro co sekundę umiera człowiek, czemu ktoś nie miałby uczynić z tego sztuki? Dexter, który od lat brodził we krwi, nigdy wcześniej nie był tak blisko postawienia sobie własnego pomnika.

Osiem sezonów oryginalnej serii przyniosło wiele zwrotów. Dexter o twarzy Michaela C. Halla potrafił zaskarbić sobie sympatię widzów, ale równie skutecznie ją tracił. Jako specjalista od analizy krwi w policji Miami spisywał się znakomicie, problem w tym, że scenarzyści, wyczuwając koniunkturę, coraz bardziej komplikowali i przeciągali jego losy. Efekt? Po niezapomnianym czwartym sezonie z Trinity nastąpił wyraźny spadek jakości. Z czasem coraz trudniej było patrzeć na Dextera z życzliwością — coraz bardziej przypominał swoich przeciwników, innych seryjnych morderców. Nawet kodeks, który od początku budził wątpliwości etyczne, nie był w stanie go usprawiedliwić.

Wiara czyni cuda

Powiedzmy to sobie wprost: już sam fakt, że oglądamy nowego Dextera, graniczy z cudem. Przypomnijmy, że bohater umierał już niejeden raz, a jednak zawsze udawało mu się wymknąć śmierci. Nowa krew — sezon pełniący rolę epilogu, a poniekąd i prologu — zakończył się, zdawałoby się, śmiertelnym postrzałem. Tytuł nowej odsłony nie jest więc przypadkiem. Tylko opatrzność mogła przywrócić Dextera do życia. A to, że po dziewięciu sezonach serial i bohater wciąż potrafią sięgać tak wysoko, to już zupełnie inny, niemal równie cudowny fenomen.

Jakby na to nie patrzeć, mamy do czynienia z dziesiątym sezonem, choć twórcy proponują coś innego — raczej nowe otwarcie, reboot połączony z kontynuacją, czyli tzw. requel. Terminologię zostawmy jednak na boku. Najważniejsze jest to, jaki nowy Dexter faktycznie jest. A jest najlepiej ocenianym sezonem od czasu świetnie przyjętego drugiego oraz niezapomnianego czwartego. Skok jakościowy jest tu wyczuwalny, bez dwóch zdań.

Nie da się ukryć, że wejście w wydarzenia nowego Dextera wymaga od widza sporej dozy wiary. Punkt wyjścia fabuły zmusza nas, by odłożyć logikę na bok i zaufać temu, co widzimy na ekranie. Bohater budzi się ze śpiączki i wyrusza do Nowego Jorku, by naprawić relacje z synem Harrisonem (wątek, który spaja ten, jak i poprzedni sezon). Problem w tym, że przeszłość, którą próbował zostawić za sobą, zaczyna się o niego upominać. Na jego drodze pojawia się Angel Batista z wydziału policji w Miami, gotowy zasypać go niewygodnymi pytaniami. Dexter, starając się ocalić syna, musi zmierzyć się nie tylko z kolejnymi mordercami, lecz także z własnymi demonami.

Dexter jako (a)moralny (anty)bohater

Przyznam szczerze, że zawsze miałem problem z postacią Dextera, a co za tym idzie — z całym serialem. Scenarzyści konsekwentnie próbują kreować go na wzór Batmana: mściciela działającego pod osłoną nocy, skrywającego się za alter ego i metodami, oczyszczającego miasto z brudu. Dochodzi tu do nadinterpretacji - nadawaniu znaczeniu czemuś, co znaczenia nie ma. Nigdy jednak nie przekonywało mnie wytłumaczenie, że za wszystkim stoi rzekomy Mroczny pasażer. To oczywista metafora uporczywego ego drzemiącego w każdym z nas, nakazującego dbać o własny interes i wybielania własnych występków. Problem w tym, że w przypadku Dextera prowadziło to do banalizowania i relatywizowania faktu, iż bohater jest po prostu mordercą.

W Zmartwychwstaniu dzieje się jednak coś, co zmienia dotychczasową optykę. Dexter to już mężczyzna po przejściach — obolały, sfatygowany, podłamany. Wciąż wierny swojemu kodeksowi, ale tym razem twórcy nie traktują go wyłącznie jako mechanizmu nadającego sens wydarzeniom. Staje się on raczej narzędziem, dzięki któremu bohater próbuje pogodzić się z własną tożsamością. W Nowej krwi zdecydował się wyznać synowi swoją „profesję” — to akt szczerości wobec niego i wobec widzów. Zmartwychwstanie kontynuuje ten wątek, stawiając na pierwszy plan nie tyle potrzebę czynienia dobra przez zło, ile pragnienie ochrony syna, a zarazem samego siebie. „Miałem wiele powodów, by umrzeć, ale ty dajesz mi jeden, by żyć dalej” — mówi Dexter do syna i brzmi w tym autentycznie. To tak, jakby, wsiadając do taksówki, chwytał się czegokolwiek, by nadać swojemu życiu sens. Widzowie jednak wiedzą, że przez ten czas wielokrotnie zbaczał z drogi i okazywał się marnym kierowcą własnego losu.

Gwiazdy na ekranie i stylistyczne zmiany

Już na starcie twórcy podjęli kilka trafnych decyzji scenariuszowych i obsadowych, mających za zadanie utorować nowy kierunek. Uwagę zwraca przede wszystkim imponujące nagromadzenie znanych nazwisk — to chyba najbardziej gwiazdorski sezon w całej historii serii. Do obsady dołączyli m.in. Peter Dinklage, Krysten Ritter i David Dastmalchian — aktorzy niezwykle charakterystyczni, których obecność sama w sobie stanowi atut. Pojawia się też Uma Thurman, co początkowo zaskakuje. Niestety, scenarzyści najwyraźniej nie mieli pomysłu na jej postać — wypada bez pazura, jest nijaka i spokojnie mogłaby zostać zagrana przez kogoś innego. Choć mimo wszystko, trzeba przyznać, przyjemnie ją oglądać na ekranie.