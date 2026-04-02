Legendarny aktor dołącza do Dextera. Wcieli się w seryjnego mordercę

Aktor zagra Doma Framta, znanego jako Nowojorskiego rozpruwacza – seryjnego mordercę, który lata temu terroryzował Nowy Jork. Choć postać została już wcześniej wspomniana w pierwszym sezonie , widzowie nie mieli okazji zobaczyć jej na ekranie. Teraz jednak ma odegrać znacznie większą rolę i stać się jednym z kluczowych elementów fabuły.

Obsada Dexter: Zmartwychwstanie właśnie się powiększyła o bardzo mocne nazwisko. Do drugiego sezonu produkcji dołącza Brian Cox, który wcieli się w postać nowego, wyjątkowo niebezpiecznego antagonisty.

Co ciekawe, Framt nie jest już aktywnym zabójcą, ale jego historia wciąż rzuca cień na bohaterów serialu. Według zapowiedzi postać znalazła nowy sposób na podtrzymywanie swojej złowrogiej reputacji, m.in. poprzez dręczenie ocalałych z jego dawnych zbrodni. To sugeruje bardziej psychologiczny i niepokojący kierunek dla nadchodzącego sezonu.

Wątki związane z tą postacią były już wcześniej sygnalizowane. Dexter Morgan oraz detektyw Claudette Wallace trafili na trop Framta, przeglądając materiały ukryte w archiwum jednej z postaci pierwszego sezonu. Teraz zapowiada się, że ten element fabuły zostanie rozwinięty na znacznie większą skalę.

Dla Briana Coxa nie będzie to pierwszy kontakt z rolą seryjnego mordercy. Aktor wcielał się już w Hannibal Lecter w filmie Łowca z 1982 (nakręconym jeszcze przed Milczeniem owiec), a jego doświadczenie w kreowaniu charyzmatycznych, mrocznych postaci może okazać się kluczowe dla nowej odsłony Dextera. Cox znany jest również z roli Logana Roya w Sukcesja, za którą zdobył Złoty Glob i był wielokrotnie nominowany do nagród Emmy. Widzowie mogą kojarzyć go także z filmów takich jak Troja czy serii o Jasonie Bournie.

Za serial odpowiada Clyde Phillips, który powrócił do świata Dextera jako showrunner. W roli głównej ponownie zobaczymy Michael C. Hall, co dodatkowo podnosi oczekiwania wobec nowego sezonu. Na ten moment nie podano dokładnej daty premiery drugiego sezonu Dexter: Zmartwychwstanie, ale już teraz widać, że twórcy szykują jednego z najbardziej intrygujących przeciwników, z jakimi mierzył się Dexter Morgan.