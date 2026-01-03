To już ostatnie chwile Anthem. Do wyłączenia serwerów gry BioWare pozostało tylko kilka dni

Serwery gry Anthem wkrótce zostaną oficjalnie wyłączone. To ostatnia moment, żeby zagrać w tę grę.

Czas bardzo szybko mija, niestety czasami za szybko. Do ostatecznego zamknięcia serwerów gry Anthem pozostało już tylko 9 dni. Gdy tylko Electronic Arts wyłączy infrastrukturę online, nieudany sieciowy projekt od BioWare wkrótce zniknie na dobre. Anthem zakończy swój żywot w przeciągu kilku dni Data zakończenia działania gry była znana od zeszłego lata, kiedy EA oficjalnie ogłosiło decyzję o “wyłączeniu: Anthem z dniem 12 stycznia 2026 roku. W tamtej chwili termin wydawał się odległy, ale dziś jest już tuż za rogiem. Na ten moment nie wiadomo, czy deweloper lub wydawca planują jakiekolwiek wydarzenie pożegnalne związane z wyłączeniem serwerów, ale najprawdopodobniej produkcja BioWare odejdzie w całkowitej ciszy.

Ponieważ Anthem jest grą sieciową, po zamknięciu serwerów nie będzie możliwe uruchomienie jej w żadnej formie, nawet przez osoby, które posiadają ją w swojej bibliotece. To jeden z najbardziej kontrowersyjnych aspektów współczesnych gier-usług, który budzi coraz większą frustrację graczy. Właśnie z tego powodu powstały inicjatywy takie jak Stop Destroying Games czy Stop Killing Games, które starają się doprowadzić do prawnych regulacji chroniących konsumentów przed utratą dostępu do zakupionych tytułów. Z drugiej strony, jeśli gra nie przyciąga wystarczającej liczby użytkowników, aby uzasadnić koszty utrzymania serwerów, a Anthem najwyraźniej nie spełniał tego warunku, pojawia się pytanie: czy firma powinna utrzymywać ją ze stratą? Alternatywą mogłoby być udostępnienie kodu społeczności, aby umożliwić tworzenie prywatnych serwerów, jednak takie rozwiązanie jest znacznie bardziej skomplikowane, niż mogłoby się wydawać. Była jeszcze trzecia opcja – dodanie przez twórców trybu offline i pozostawienie graczom produkcji do singlowego ogrywania. Na to niestety twórcy również się nie zdobyli.

Zamknięcie Anthem ma również wymiar symboliczny w historii BioWare. Studio, znane przede wszystkim z narracyjnych gier RPG dla jednego gracza, zostało zachęcone, a być może wręcz zmuszone do postawienia wszystkiego na wieloosobowy projekt, który ostatecznie się nie udał. Jak określiła to jedna z kluczowych osób zaangażowanych w produkcję, była to “dychotomia”: gra próbowała być jednocześnie klasycznym doświadczeniem BioWare i tytułem multiplayer, ale nie stała się w pełni żadnym z nich. W pewnym momencie istniały ambitne plany gruntownej przebudowy projektu w ramach Anthem 2.0, jednak ostatecznie zostały one porzucone. Problemy Anthem w 2019 roku nałożyły się na wcześniejsze niepowodzenia gry Mass Effect: Andromeda z 2017 roku, stawiając BioWare w trudnej i napiętej sytuacji po sukcesie Dragon Age: Inkwizycja z 2014 roku. Wydanie Dragon Age: The Veilguard w 2024 roku, niemal po dekadzie burzliwego rozwoju, który obejmował również okres, gdy gra miała być tytułem sieciowym, nie poprawiło znacząco pozycji studia. Obecnie wszystkie oczy zwrócone są na piątą odsłonę Mass Effect, która wciąż znajduje się w produkcji. Od jej sukcesu może zależeć dalsze istnienie BioWare. Jednocześnie w obliczu przejęcia EA przez podmiot z Arabii Saudyjskiej skoncentrowany na rynku sportowym, przyszłość studia pozostaje niepewna. Jeśli zatem chcecie ostatni raz zagrać w Anthem, spieszcie się, bowiem do 12 stycznia nie pozostało zbyt wiele czasu.