Ta reklama Call of Duty "bagatelizowała przemoc seksualną". Została zakazana

Jakub Piwoński
2026/02/19 11:10
Kontrowersje wyssane z palca, czy faktycznie niektórzy mogą poczuć się obrażeni? Sami oceńcie.

Reklama promująca najnowszą odsłonę serii Call of Duty została niespodziewanie zakazana w Wielkiej Brytanii. Tamtejszy organ nadzorujący rynek reklam, Advertising Standards Authority, uznał, że spot „bagatelizował przemoc seksualną”.

Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7

Call of Duty: Black Ops 7 – reklama zakazana w Wielkiej Brytanii

Chodzi o materiał promujący Call of Duty: Black Ops 7, emitowany od listopada w serwisie YouTube. Reklama przedstawiała scenę kontroli bezpieczeństwa na lotnisku. Dwójka funkcjonariuszy miała zastępować prawdziwych pracowników, którzy – zgodnie z dialogiem – grali w nową część Call of Duty. W spocie padały dwuznaczne kwestie sugerujące przeszukanie mężczyzny w sposób upokarzający i nacechowany seksualnie. Aktorami są Nikki Glaser oraz Peter Stormare.

Wpłynęło jedenaście skarg. Dziewięć osób uznało, że reklama trywializuje przemoc seksualną i jest obraźliwa. Dwie kolejne dotyczyły rzekomego promowania używek. Wydawca gry, firma Activision Blizzard, tłumaczył, że spot miał charakter parodii i był celowo absurdalny, a także że nie zawierał treści o charakterze seksualnym ani nie promował narkotyków.

Organ nadzorczy najwyraźniej nie zgodził się z tą argumentacją. W uzasadnieniu wskazano, że choć reklama miała humorystyczny ton, żart opierał się na upokorzeniu bohatera i sugestii bolesnej, niechcianej penetracji, co jest jednoznacznie kojarzone z przemocą seksualną. W ocenie urzędu takie przedstawienie sytuacji było nieodpowiedzialne i mogło powodować oburzenie.

Zarzuty dotyczące promowania narkotyków nie zostały podtrzymane. Mimo wszystko zdecydowano jednak, że reklama nie może być dalej emitowana w obecnej formie, a wydawca powinien zadbać, by przyszłe kampanie były prowadzone w sposób społecznie odpowiedzialny. Tak czy inaczej, reklama wciąż jest na YouTube. I chyba właśnie zyskała na popularności.

Źródło:https://www.eurogamer.net/call-of-duty-ad-banned-by-uk-regulator-after-investigation-determined-it-trivialised-sexual-violence

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
2
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 12:03

Wszyscy naprawdę powinni nieco poluzować gumę w gaciach. Nie ma się co spinać o wszystko. 

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 11:19

W UK wszystko jest zakazane. Generalnie należy zacząć UK ignorować bo z czasem będzie tam jeszcze gorzej. 




