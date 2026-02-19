Ta reklama Call of Duty "bagatelizowała przemoc seksualną". Została zakazana

Chodzi o materiał promujący Call of Duty: Black Ops 7, emitowany od listopada w serwisie YouTube. Reklama przedstawiała scenę kontroli bezpieczeństwa na lotnisku. Dwójka funkcjonariuszy miała zastępować prawdziwych pracowników, którzy – zgodnie z dialogiem – grali w nową część Call of Duty. W spocie padały dwuznaczne kwestie sugerujące przeszukanie mężczyzny w sposób upokarzający i nacechowany seksualnie. Aktorami są Nikki Glaser oraz Peter Stormare.

Wpłynęło jedenaście skarg. Dziewięć osób uznało, że reklama trywializuje przemoc seksualną i jest obraźliwa. Dwie kolejne dotyczyły rzekomego promowania używek. Wydawca gry, firma Activision Blizzard, tłumaczył, że spot miał charakter parodii i był celowo absurdalny, a także że nie zawierał treści o charakterze seksualnym ani nie promował narkotyków.

Organ nadzorczy najwyraźniej nie zgodził się z tą argumentacją. W uzasadnieniu wskazano, że choć reklama miała humorystyczny ton, żart opierał się na upokorzeniu bohatera i sugestii bolesnej, niechcianej penetracji, co jest jednoznacznie kojarzone z przemocą seksualną. W ocenie urzędu takie przedstawienie sytuacji było nieodpowiedzialne i mogło powodować oburzenie.

Zarzuty dotyczące promowania narkotyków nie zostały podtrzymane. Mimo wszystko zdecydowano jednak, że reklama nie może być dalej emitowana w obecnej formie, a wydawca powinien zadbać, by przyszłe kampanie były prowadzone w sposób społecznie odpowiedzialny. Tak czy inaczej, reklama wciąż jest na YouTube. I chyba właśnie zyskała na popularności.