Aphelion od twórców Life is Strange z prezentacją rozgrywki. Premiera już wkrótce

W ostatnich latach studio Don’t Nod dostarczyło na rynek kilka ciekawych produkcji jak np. Banishers: Ghosts of New Eden czy Jusant. Już niedługo gracze będą mieli jednak okazję zapoznać się z kolejnym dziełem twórców Life is Strange. Mowa tutaj o Aphelion – przygodowej grze akcji w klimatach science fiction – która otrzymała kilkuminutowy materiał wideo prezentujący rozgrywkę.

Don’t Nod pokazuje 5-minutowy gameplay z Aphelion

Don’t Nod zaznacza, że opublikowany podczas Convergence Showcase materiał „to jak dotąd najgłębsze spojrzenie na rozgrywkę” w Aphelion. Wspomniane wideo trwa bowiem aż 5 minut i pokazuje, co czeka głównych bohaterów gry na planecie Persephone. Rzućcie okiem na gameplay na dole wiadomości i dajcie znać, czy zamierzacie zagrać w nadchodzącą produkcję twórców Life is Strange.