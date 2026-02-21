Zaloguj się lub Zarejestruj

Aphelion od twórców Life is Strange z prezentacją rozgrywki. Premiera już wkrótce

Mikołaj Ciesielski
2026/02/21 11:00
0
0

Don’t Nod opublikowało 5-minutowy materiał wideo ze swojej nowej przygodowej gry akcji w klimatach science fiction.

W ostatnich latach studio Don’t Nod dostarczyło na rynek kilka ciekawych produkcji jak np. Banishers: Ghosts of New Eden czy Jusant. Już niedługo gracze będą mieli jednak okazję zapoznać się z kolejnym dziełem twórców Life is Strange. Mowa tutaj o Aphelion – przygodowej grze akcji w klimatach science fiction – która otrzymała kilkuminutowy materiał wideo prezentujący rozgrywkę.

Aphelion
Aphelion

Don’t Nod pokazuje 5-minutowy gameplay z Aphelion

Don’t Nod zaznacza, że opublikowany podczas Convergence Showcase materiał „to jak dotąd najgłębsze spojrzenie na rozgrywkę” w Aphelion. Wspomniane wideo trwa bowiem aż 5 minut i pokazuje, co czeka głównych bohaterów gry na planecie Persephone. Rzućcie okiem na gameplay na dole wiadomości i dajcie znać, czy zamierzacie zagrać w nadchodzącą produkcję twórców Life is Strange.

Do 2060 roku Ziemia nie będzie nadawać się do zamieszkania. Jednak odkrycie na obrzeżach Układu Słonecznego dziewiątej planety – Persephone – daje ludzkości nadzieję. Dwoje doświadczonych astronautów, Ariane i Thomas, wyrusza na zorganizowaną przez Europejską Agencję Kosmiczną misję naukową Hope-01 z zadaniem zbadania planety i ustalenia, czy ludzkość może tu zamieszkać – czytamy w opisie gry na Steam.

GramTV przedstawia:

Na koniec warto dodać, że Aphelion ma zadebiutować na rynku wiosną 2026 roku. Zgodnie z zapowiedziami gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. W dniu swojej premiery nowa produkcja studia Don’t Nod trafi również w ręce abonentów PC Game Pass i Xbox Game Pass Ultimtae.

Źródło:https://www.gematsu.com/2026/02/aphelion-launches-this-spring-gameplay-deep-dive-trailer

Tagi:

News
gameplay
premiera
science fiction
przygodowa gra akcji
Xbox Game Pass Ultimate
fragmenty rozgrywki
PC Game Pass
Don't Nod
Aphelion
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112