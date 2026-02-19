13 lat po premierze to spektakularne science fiction, które podzieliło widzów, właśnie szturmuje Netflix

Film okazał się kinowym hitem w 2012 roku i właśnie otrzymuje drugie życie na Netflix.

Nie wszystkim spodobała się ta wizja. Zatwardziali fani serii do dziś mają z nią problem. Ale wszyscy w tamtym czasie byli nią żywo zaintrygowani i najwyraźniej są do dzisiaj. W bibliotece serwisu Netflix zadebiutował właśnie Prometeusz – widowiskowe science fiction w reżyserii Ridley Scott, stanowiące prequel kultowej serii Obcy. Produkcja z 2012 roku trafiła do oferty platformy i niemal natychmiast stała się globalnym hitem.

Prometeusz dostępny na Netflix

Jak podaje portal FlixPatrol, film zajmuje obecnie pierwsze miejsce wśród najchętniej oglądanych tytułów na świecie w Netflixie. Wyprzedzając nawet nowości. Niewykluczone, że wpływ na ten wynik ma ubiegłoroczny serial Obcy: Ziemia, który ponownie rozbudził wyobraźnię fanów i skierował uwagę widzów ku wydarzeniom poprzedzającym historię z filmu Obcy – ósmy pasażer Nostromo.