13 lat po premierze to spektakularne science fiction, które podzieliło widzów, właśnie szturmuje Netflix

Jakub Piwoński
2026/02/19 14:10
Film okazał się kinowym hitem w 2012 roku i właśnie otrzymuje drugie życie na Netflix.

Nie wszystkim spodobała się ta wizja. Zatwardziali fani serii do dziś mają z nią problem. Ale wszyscy w tamtym czasie byli nią żywo zaintrygowani i najwyraźniej są do dzisiaj. W bibliotece serwisu Netflix zadebiutował właśnie Prometeusz – widowiskowe science fiction w reżyserii Ridley Scott, stanowiące prequel kultowej serii Obcy. Produkcja z 2012 roku trafiła do oferty platformy i niemal natychmiast stała się globalnym hitem.

Prometeusz
Prometeusz

Prometeusz dostępny na Netflix

Jak podaje portal FlixPatrol, film zajmuje obecnie pierwsze miejsce wśród najchętniej oglądanych tytułów na świecie w Netflixie. Wyprzedzając nawet nowości. Niewykluczone, że wpływ na ten wynik ma ubiegłoroczny serial Obcy: Ziemia, który ponownie rozbudził wyobraźnię fanów i skierował uwagę widzów ku wydarzeniom poprzedzającym historię z filmu Obcy – ósmy pasażer Nostromo.

Przypomnijmy, że Prometeusz opowiada o ekspedycji naukowej, która wyrusza w odległy zakątek kosmosu, by odkryć źródła istnienia ludzkości. Zamiast odpowiedzi badacze odnajdują ślady pradawnej, potężnej cywilizacji i budzą siły mogące doprowadzić do zagłady życia. W obsadzie znaleźli się m.in. Noomi Rapace, Michael Fassbender oraz Charlize Theron. Szczególne uznanie zdobyła kreacja Fassbendera jako androida Davida. Aktor powtórzył ją w kolejnym filmie serii.

Film podzielił fanów. Część widzów nie zaakceptowała filozoficznego tonu i faktu, że Scott skupił się bardziej na genezie tajemniczego Space Jockeya niż bezpośrednio na samym Obcym. Mimo to produkcja odniosła ogromny sukces frekwencyjny i pozostaje jednym z największych kasowych hitów całej serii. Reżyser kontynuował swoją wizję w Obcy: Przymierze, jednak sequel spotkał się z chłodniejszym przyjęciem. Kolejny prequel, czyli wspomniany serial Obcy: Ziemia, jest w całości dostępny na Disney+.

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




