Destiny 2 poczeka na nową zawartość. Shadow and Order zalicza poślizg

Bungie oficjalnie potwierdziło przesunięcie premiery dużej aktualizacji Destiny 2: Shadow and Order. Nowa zawartość, która miała zadebiutować wcześniej, pojawi się ostatecznie 9 czerwca 2026 roku. Informacja została przekazana za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdzie zespół wyjaśnił powody decyzji oraz nakreślił plany dotyczące dalszego wsparcia gry w nadchodzących miesiącach.

Twórcy wskazali, że opóźnienie wynika z szeroko zakrojonych zmian w projekcie oraz przygotowywanych usprawnień jakości życia. Zespół chce dopracować kluczowe elementy aktualizacji, zanim trafi ona do graczy, dlatego zdecydowano się na dodatkowy czas produkcyjny. Jednocześnie zapowiedziano, że więcej szczegółów dotyczących zawartości zostanie ujawnionych bliżej premiery.

Ta aktualizacja jest przebudowywana i rozszerzana o znaczące ulepszenia jakości życia, a w efekcie otrzyma także nową nazwę. Premiera została wyznaczona na 9 czerwca 2026 roku. Dokładne szczegóły podamy bliżej debiutu – obejmą one wcześniej zapowiedziany system ulepszania poziomów broni, ale też nowości takie jak rozszerzenie Tiered Gear na wszystkie aktywności Raid i Dungeon, Pantheon 2.0, statystyki Tier 5 dla egzotycznych pancerzy oraz inne dodatki.

Mimo przesunięcia Bungie podkreśliło, że rozwój bieżącej wersji gry nie zostanie wstrzymany. W czerwcu planowane są regularne poprawki stabilności oraz standardowe aktualizacje techniczne. W harmonogramie pozostają także wydarzenia sezonowe, w tym Guardian Games zaplanowane na marzec, a także powrót częstszych aktywności związanych z Iron Banner w kwietniu. Deweloperzy zapewnili również, że będą na bieżąco informować społeczność o zmianach w zawartości live service oraz innych inicjatywach poprzez swoje kanały komunikacji.