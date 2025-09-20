To już oficjalne. DiCaprio i Scorsese znowu nakręcą wspólnie film - to zaskakujący projekt, adaptacja powieści

Potwierdziły się wcześniejsze doniesienia DiCaprio, który zapewniał, że chce wrócić do współpracy z legendarnym reżyserem.

Martin Scorsese oficjalnie wybrał swój kolejny projekt. Legendarny reżyser nakręci film What Happens at Night (Co się dzieje w nocy), którego gwiazdami będą Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence. Zdjęcia rozpoczną się na początku 2026 roku, a za produkcję odpowiada Apple Original Studios. Aktor wcześniej zapewniał, że wróci do współpracy ze Scorsese.

DiCaprio, Scorsese, Lawrence – nadchodzi What Happens at Night

Scenariusz autorstwa Patricka Marbera (Bliżej) powstał na podstawie powieści Petera Camerona. Historia opowiada o amerykańskiej parze, która przybywa do zaśnieżonego europejskiego miasteczka, aby adoptować dziecko. Trafiają do ogromnego, niemal opustoszałego hotelu, zamieszkanego przez tajemnicze postaci – w tym ekstrawagancką piosenkarkę, skorumpowanego biznesmena i magnetyczną uzdrowicielkę. W miarę jak bohaterowie walczą o powrót dziecka do domu, rzeczywistość wokół nich zaczyna się rozpadać.