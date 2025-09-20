Zaloguj się lub Zarejestruj

To już oficjalne. DiCaprio i Scorsese znowu nakręcą wspólnie film - to zaskakujący projekt, adaptacja powieści

Jakub Piwoński
2025/09/20 11:30
0
0

Potwierdziły się wcześniejsze doniesienia DiCaprio, który zapewniał, że chce wrócić do współpracy z legendarnym reżyserem.

Martin Scorsese oficjalnie wybrał swój kolejny projekt. Legendarny reżyser nakręci film What Happens at Night (Co się dzieje w nocy), którego gwiazdami będą Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence. Zdjęcia rozpoczną się na początku 2026 roku, a za produkcję odpowiada Apple Original Studios. Aktor wcześniej zapewniał, że wróci do współpracy ze Scorsese.

DiCaprio, Scorsese, Lawrence
DiCaprio, Scorsese, Lawrence
worldofreel.com

DiCaprio, Scorsese, Lawrence – nadchodzi What Happens at Night

Scenariusz autorstwa Patricka Marbera (Bliżej) powstał na podstawie powieści Petera Camerona. Historia opowiada o amerykańskiej parze, która przybywa do zaśnieżonego europejskiego miasteczka, aby adoptować dziecko. Trafiają do ogromnego, niemal opustoszałego hotelu, zamieszkanego przez tajemnicze postaci – w tym ekstrawagancką piosenkarkę, skorumpowanego biznesmena i magnetyczną uzdrowicielkę. W miarę jak bohaterowie walczą o powrót dziecka do domu, rzeczywistość wokół nich zaczyna się rozpadać.

GramTV przedstawia:

Jak donosi Deadline, Scorsese początkowo był związany z projektem jedynie jako producent, ale ostatecznie zdecydował się sam stanąć za kamerą. Dla DiCaprio, który już za moment będzie widziany w Jedna bitwa po drugiej, będzie to jedno z dwóch największych przedsięwzięć na 2026 rok – drugim jest długo wyczekiwany Heat 2 Michaela Manna. Z kolei Jennifer Lawrence, która jeszcze nie miała okazji współpracować ani z DiCaprio, ani ze Scorsese, jest obecnie na językach krytyków za sprawą świetnego występu w Zgiń, kochanie.

To pierwszy film Scorsese od czasu Czasu krwawego księżyca z 2023. Krytycy zwracają uwagę, że nowy projekt swoim psychologicznym, onirycznym tonem może przypominać Wyspę tajemnic. Reżyser w wieku 82 lat reżyser pozostaje niezwykle aktywny. W ostatnich latach rozważał realizację wielu projektów – od filmu o Sinatrze i film o Jezusie.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/9/18/martin-scorsese-sets-next-film-what-happens-at-night-with-leonardo-dicaprio-and-jennifer-lawrence

Tagi:

Popkultura
jennifer lawrence
martin scorsese
Leonardo DiCaprio
nowy film
What Happens at Night
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112