30 lat od premiery tego filmu gangsterskiego wypada w końcu uznać go za arcydzieło

Trzy dekady po premierze Kasyna coraz wyraźniej widać, jak niesprawiedliwie ten film został oceniony w 1995 roku. Wtedy odbierano go jako i wariację Chłopców z ferajny. Krytycy byli podzieleni, widzowie – zagubieni, a trzygodzinna opowieść o Samie Rothsteinie wydawała się zbyt zimna, zbyt drobiazgowa i pozbawiona tej „mafijnej przejażdżki”, która uczyniła poprzedni film Scorsese popkulturową ikoną. Dziś jednak Kasyno wygląda inaczej: dojrzalsze, mroczniejsze i bardziej precyzyjne niż niemal każde inne gangsterskie dzieło reżysera.

Kasyno – 30 lat od premiery

Kasyno przyniosło Scorsese i jego ekipie istotne wyróżnienia. Największym sukcesem okazała się rola Sharon Stone, która za występ jako Ginger McKenna zdobyła Złoty Glob oraz nominację do Oscara dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej. Film otrzymał również nominacje do BAFTA za montaż i kostiumy, a także wyróżnienia od krytyków w Stanach Zjednoczonych i Europie. Co istotne, mimo rozmachu produkcyjnego, Kasyno nie zdobyło nominacji Akademii w kluczowych kategoriach reżyserskich czy scenariuszowych, co z czasem zaczęto postrzegać jako jedną z większych niespodzianek sezonu nagród.