30 lat od premiery tego filmu gangsterskiego wypada w końcu uznać go za arcydzieło

Jakub Piwoński
2025/11/23 15:30
Film wciąż pozostaje w cieniu innych wielkich filmów tego reżysera.

Trzy dekady po premierze Kasyna coraz wyraźniej widać, jak niesprawiedliwie ten film został oceniony w 1995 roku. Wtedy odbierano go jako i wariację Chłopców z ferajny. Krytycy byli podzieleni, widzowie – zagubieni, a trzygodzinna opowieść o Samie Rothsteinie wydawała się zbyt zimna, zbyt drobiazgowa i pozbawiona tej „mafijnej przejażdżki”, która uczyniła poprzedni film Scorsese popkulturową ikoną. Dziś jednak Kasyno wygląda inaczej: dojrzalsze, mroczniejsze i bardziej precyzyjne niż niemal każde inne gangsterskie dzieło reżysera.

Kasyna
Kasyno – 30 lat od premiery

Kasyno przyniosło Scorsese i jego ekipie istotne wyróżnienia. Największym sukcesem okazała się rola Sharon Stone, która za występ jako Ginger McKenna zdobyła Złoty Glob oraz nominację do Oscara dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej. Film otrzymał również nominacje do BAFTA za montaż i kostiumy, a także wyróżnienia od krytyków w Stanach Zjednoczonych i Europie. Co istotne, mimo rozmachu produkcyjnego, Kasyno nie zdobyło nominacji Akademii w kluczowych kategoriach reżyserskich czy scenariuszowych, co z czasem zaczęto postrzegać jako jedną z większych niespodzianek sezonu nagród.

Produkcja stanowiła także kolejny etap współpracy Scorsese z Robertem De Niro i Joe Pescim, kontynuując aktorsko-reżyserski tandem, który zdefiniował kino gangsterskie lat 90. Film wyróżniał się wyjątkowo drobiazgową rekonstrukcją realiów Las Vegas, do czego przyczyniły się m.in. zdjęcia kręcone w prawdziwych kasynach oraz konsultacje z byłymi pracownikami branży hazardowej. To właśnie ta dbałość o detale, szeroko opisywana w prasie branżowej po premierze, zapewniła Kasynu status jednej z najpełniejszych ekranowych kronik przestępczego zaplecza miasta neonów.

Choć Kasyno nie zdobyło w swoim czasie tak jednoznacznego aplauzu jak Chłopcy z ferajny, 30-lecie filmu podkreśla, jak silnie utrwalił się on w historii kina. Produkcja regularnie pojawia się dziś w zestawieniach najważniejszych dzieł Scorsese, a współczesne analizy przypominają o jej znaczeniu dla gatunku, estetyki i kariery twórców. Trzy dekady później film wraca nie jako porównanie do poprzednika, lecz jako samodzielny, ugruntowany klasyk kina lat 90.

Źródło:https://variety.com/2025/film/columns/casino-30th-anniversary-a-scorsese-masterpiece-1236580647/

Tagi:

Popkultura
rocznica
film gangsterski
Robert De Niro
Sharon Stone
martin scorsese
Kasyno
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


