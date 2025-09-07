Die, My Love – pierwszy zwiastun filmu z Jennifer Lawrence i Robertem Pattinsonem. To czarny koń sezonu nagród?

Platforma MUBI pokazała zwiastun Die, My Love (Zgiń, kochanie), nowego filmu Lynne Ramsay, którego premiera kinowa zaplanowana jest na 7 listopada. To pierwsza zapowiedź produkcji, w której główne role grają Jennifer Lawrence i Robert Pattinson – duet, który już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie.

Die, My Love – pierwszy zwiastun

Według doniesień, film ma burzliwą historię. Ramsay zdążyła ukończyć montaż tuż przed tegorocznym Cannes, gdzie produkcja pojawiła się jako późny dodatek. Opinie krytyków były mieszane, ale kreacja Lawrence została określona jako oscarowa. Według doniesień, reżyserka po festiwalu ponownie zasiadła do montażu, co tłumaczy brak obecności filmu na innych dużych imprezach, takich jak Wenecja, Telluride czy TIFF.