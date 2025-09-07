Zaloguj się lub Zarejestruj

Die, My Love – pierwszy zwiastun filmu z Jennifer Lawrence i Robertem Pattinsonem. To czarny koń sezonu nagród?

Jakub Piwoński
2025/09/07 13:30
Doczekaliśmy się pierwszej zapowiedzi tego intrygującego filmu.

Platforma MUBI pokazała zwiastun Die, My Love (Zgiń, kochanie), nowego filmu Lynne Ramsay, którego premiera kinowa zaplanowana jest na 7 listopada. To pierwsza zapowiedź produkcji, w której główne role grają Jennifer Lawrence i Robert Pattinson – duet, który już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie.

Die, My Love
Die, My Love

Die, My Love – pierwszy zwiastun

Według doniesień, film ma burzliwą historię. Ramsay zdążyła ukończyć montaż tuż przed tegorocznym Cannes, gdzie produkcja pojawiła się jako późny dodatek. Opinie krytyków były mieszane, ale kreacja Lawrence została określona jako oscarowa. Według doniesień, reżyserka po festiwalu ponownie zasiadła do montażu, co tłumaczy brak obecności filmu na innych dużych imprezach, takich jak Wenecja, Telluride czy TIFF.

Die, My Love opowiada o Grace (Lawrence), która po narodzinach dziecka mierzy się z rozpadem relacji z mężem (Pattinson). Brak wsparcia prowadzi do coraz głębszego kryzysu, spirali emocji i psychicznego rozpadu. Ramsay zaznacza jednak, że jej film nie jest wyłącznie o depresji poporodowej, lecz o rozpadzie związku, miłości i seksualności po narodzinach dziecka, a także o blokadzie twórczej.

GramTV przedstawia:

W obsadzie znaleźli się także LaKeith Stanfield, Sissy Spacek i Nick Nolte. Scenariusz Ramsay współtworzyła z Endą Walsh i Alice Birch. Film został zakupiony przez MUBI za 24 miliony dolarów – to największa transakcja tegorocznego festiwalu w Cannes.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/9/5/lynne-ramsays-die-my-love-finally-gets-teaser-trailer

Popkultura
jennifer lawrence
Robert Pattinson
zapowiedź filmu
Die My Love
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


