Zaloguj się lub Zarejestruj

Czy James Cameron trollował nas, zapowiadając film o bombardowaniu Hiroszimy? Najwyraźniej to tylko mrzonka

Jakub Piwoński
2025/11/27 11:00
0
0

To miał być jego kolejny film, ale okazuje się, że sugerował tę adaptację tylko po to, by pomóc znajomemu sprzedać książkę.

James Cameron w zaskakujący sposób wycofuje się z wcześniejszych deklaracji dotyczących Duchów Hiroszimy, projektu, który jeszcze niedawno przedstawiał jako swój potencjalny kolejny film. Teraz twierdzi, że cała medialna burza… była skutkiem próby wypromowania książki jego znajomego, Charlesa Pellegrino.

James Cameron
James Cameron

James Cameron przyznaje, że ten film zapowiadał tylko po to, by wypromować książkę

W rozmowie z Mattem Bellonim w podcaście The Town reżyser przyznał, że temat nabrał rozgłosu głównie dlatego, że chciał pomóc autorowi:

Mam dziesięć innych projektów; ten trafił na pierwsze strony gazet z powodu zapowiedzi książki i prób wypromowania jej do statusu bestsellera, bo autor jest moim przyjacielem

Cameron dodał, że film nie ma scenariusza, nie jest w planach produkcyjnych, a nawet nie ma partnera dystrybucyjnego. Nazwał go wręcz „projektem-wampirem”, żyjącym bardziej medialnie niż faktycznie.

GramTV przedstawia:

Trudno nie zauważyć dysonansu — zaledwie kilka miesięcy temu reżyser mówił, że Hiroszima może być jego pierwszym filmem poza serią Avatar i że chciałby nakręcić ją w 3D, by oddać siłę uderzenia bomby. Wygląda więc na to, że deklaracje były co najmniej mocno na wyrost. Można więc czuć lekkie rozczarowanie.

Warto przypomnieć, że Cameron wykupił prawa do powieści Pellegrino w zeszłym roku, tuż po obchodach 80. rocznicy bombardowania Hiroszimy. Historia opiera się m.in. na losach Japończyka, który przeżył wybuch w Hiroszimie, a potem również w Nagasaki — połączeniu świadectw ocalałych i analiz z dziedziny archeologii sądowej.

Choć Duchy Hiroszimy nie trafią na plan zdjęciowy prędko — jeśli w ogóle — Cameron zdradził, że obecnie pracuje nad dziesięcioma innymi projektami. Co ciekawe, nie jest też pewne, czy wśród tych filmów są potencjalne kontynuację Avatara. W tym samym podcaście twórca dał do zrozumienia, że nie jest pewien statusu Avatara 4 i 5. Wszystko bowiem uzależnione jest od wyników finansowych wchodzącego do kin 19 grudnia Avatara 3.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/11/25/james-cameron-says-he-only-announced-ghosts-of-hiroshima-to-sell-books

Tagi:

Popkultura
adaptacja książki
podcast
James Cameron
nowy film
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112