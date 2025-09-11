Leonardo DiCaprio zdradził, z kim chce ponownie pracować. I nie ma w tym żadnego zaskoczenia

Leonardo DiCaprio przez trzy dekady kariery zdążył współpracować z największymi twórcami współczesnego kina – od Quentina Tarantino i Christophera Nolana, przez Stevena Spielberga, Alejandra G. Iñárritu i Clinta Eastwooda, aż po Jamesa Camerona czy Paula Thomasa Andersona. Ale aktor już wie, z kim najbardziej chciałby ponownie stanąć na planie – i wybór ten nikogo nie zaskoczy.
Leonardo DiCaprio o współpracy z Martinem Scorsese
W rozmowie z ET Online DiCaprio wyznał, że jego priorytetem jest dalsza współpraca z Martin Scorsesem, z którym zrealizował już sześć filmów, w tym Wilka z Wall Street, Infiltrację czy ostatni Czas krwawego księżyca.
Dla mnie dalsza praca z Martym to największy dar. Jest narodowym skarbem i najwybitniejszym reżyserem na świecie. Więc jeśli dostanę kolejną szansę, będzie to spełnienie marzeń.
Scorsese ma w planach również inne filmy, m.in. Dom, Diabeł z Białego Miasta, Życie Jezusa, Sinatra czy Nocna vendetta. Niezależnie od tego, który z nich dojdzie do skutku, jedno wydaje się pewne – DiCaprio zrobi wszystko, by ponownie znaleźć się u jego boku.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!