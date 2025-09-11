Zaloguj się lub Zarejestruj

Leonardo DiCaprio zdradził, z kim chce ponownie pracować. I nie ma w tym żadnego zaskoczenia

Jakub Piwoński
2025/09/11 09:30
Nakręcili razem sześć filmów. Nakręcą i siódmy?

Leonardo DiCaprio przez trzy dekady kariery zdążył współpracować z największymi twórcami współczesnego kina – od Quentina Tarantino i Christophera Nolana, przez Stevena Spielberga, Alejandra G. Iñárritu i Clinta Eastwooda, aż po Jamesa Camerona czy Paula Thomasa Andersona. Ale aktor już wie, z kim najbardziej chciałby ponownie stanąć na planie – i wybór ten nikogo nie zaskoczy.

Martin Scorsese i Leonardo DiCaprio
Martin Scorsese i Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio o współpracy z Martinem Scorsese

W rozmowie z ET Online DiCaprio wyznał, że jego priorytetem jest dalsza współpraca z Martin Scorsesem, z którym zrealizował już sześć filmów, w tym Wilka z Wall Street, Infiltrację czy ostatni Czas krwawego księżyca.

Dla mnie dalsza praca z Martym to największy dar. Jest narodowym skarbem i najwybitniejszym reżyserem na świecie. Więc jeśli dostanę kolejną szansę, będzie to spełnienie marzeń.

Doniesienia z czerwca sugerowały, że DiCaprio zrezygnował z udziału w projekcie Damiena Chazelle’a o Evelu Knievelu właśnie po to, by ponownie pracować z 82-letnim Scorsesem. Choć reżyser w tym roku nie rozpocznie zdjęć do żadnego filmu, w 2026 roku planowana jest produkcja jego kolejnego projektu – prawdopodobnie gangsterskiego filmu osadzonego na Hawajach, w którym mieliby wystąpić Dwayne Johnson i Emily Blunt.

Scorsese ma w planach również inne filmy, m.in. Dom, Diabeł z Białego Miasta, Życie Jezusa, Sinatra czy Nocna vendetta. Niezależnie od tego, który z nich dojdzie do skutku, jedno wydaje się pewne – DiCaprio zrobi wszystko, by ponownie znaleźć się u jego boku.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/9/9/leonardo-dicaprio-says-next-goal-for-him-is-doing-another-film-with-martin-scorsese

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


