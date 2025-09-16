Heat 2 nabiera tempa. Leonardo DiCaprio zagra w prequelu Gorączki Michaela Manna?

Od kilku lat w sieci pojawiają się spekulacje na temat kontynuacji Gorączki Michaela Manna – jednego z najważniejszych filmów kryminalnych lat 90. Teraz wszystko wskazuje na to, że projekt w końcu ruszył z miejsca. Jak donosi źródło, Heat 2 otrzymało zielone światło i oficjalne ogłoszenie ma pojawić się w najbliższych tygodniach.
Na skutek tego Warner Bros. nabrało wiary w ten projekt, a nazwiska, które mają dołączyć do obsady, określane są jako „rewelacja”. Obok plotkowanych już Austina Butlera i Adama Drivera mogą pojawić się kolejne głośne nazwiska. Rozważane jest także dołączenie partnera współfinansującego – w tym rola Apple.
Mann, obecnie 82-letni, oparł scenariusz na swojej powieści Heat 2 z 2022 roku, współtworzonej z Meg Gardiner. Historia przedstawia początki Neila McCauleya (w oryginale Robert De Niro) i Vincenta Hanny (Al Pacino), a także dalsze losy policjanta po wydarzeniach z filmu z 1995 roku. Co ważne, reżyser planuje powrót do taśmy filmowej i – jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem – współpracę z operatorem Dante Spinottim, odpowiedzialnym za charakterystyczny, „metaliczny” klimat wizualny oryginału.
Choć jeszcze rok temu projekt wydawał się zagrożony z powodu ogromnego budżetu (mówi się nawet o 200 milionach dolarów), teraz sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Warner Bros. ma za sobą serię udanych premier, co zwiększa szanse na realizację filmu.
