Heat 2 nabiera tempa. Leonardo DiCaprio zagra w prequelu Gorączki Michaela Manna?

Od kilku lat w sieci pojawiają się spekulacje na temat kontynuacji Gorączki Michaela Manna – jednego z najważniejszych filmów kryminalnych lat 90. Teraz wszystko wskazuje na to, że projekt w końcu ruszył z miejsca. Jak donosi źródło, Heat 2 otrzymało zielone światło i oficjalne ogłoszenie ma pojawić się w najbliższych tygodniach.

Gorączka 2 z udziałem Leonardo DiCaprio?

Największą sensacją jest obsada – po długich negocjacjach w filmie ma wystąpić Leonardo DiCaprio. Aktor, który w przyszłym roku planuje też nowy projekt Martina Scorsese, miałby tym samym stać się twarzą prequela i sequela w jednym. Według plotek, udział DiCaprio miał być warunkiem, by studio w ogóle zainteresowało się finansowaniem tego projektu.