Heat 2 nabiera tempa. Leonardo DiCaprio zagra w prequelu Gorączki Michaela Manna?

Jakub Piwoński
2025/09/16 11:40
Projekt zaczyna się krystalizować.

Od kilku lat w sieci pojawiają się spekulacje na temat kontynuacji Gorączki Michaela Manna – jednego z najważniejszych filmów kryminalnych lat 90. Teraz wszystko wskazuje na to, że projekt w końcu ruszył z miejsca. Jak donosi źródło, Heat 2 otrzymało zielone światło i oficjalne ogłoszenie ma pojawić się w najbliższych tygodniach.

Gorączka
Gorączka

Gorączka 2 z udziałem Leonardo DiCaprio?

Największą sensacją jest obsada – po długich negocjacjach w filmie ma wystąpić Leonardo DiCaprio. Aktor, który w przyszłym roku planuje też nowy projekt Martina Scorsese, miałby tym samym stać się twarzą prequela i sequela w jednym. Według plotek, udział DiCaprio miał być warunkiem, by studio w ogóle zainteresowało się finansowaniem tego projektu.

Na skutek tego Warner Bros. nabrało wiary w ten projekt, a nazwiska, które mają dołączyć do obsady, określane są jako „rewelacja”. Obok plotkowanych już Austina Butlera i Adama Drivera mogą pojawić się kolejne głośne nazwiska. Rozważane jest także dołączenie partnera współfinansującego – w tym rola Apple.

Mann, obecnie 82-letni, oparł scenariusz na swojej powieści Heat 2 z 2022 roku, współtworzonej z Meg Gardiner. Historia przedstawia początki Neila McCauleya (w oryginale Robert De Niro) i Vincenta Hanny (Al Pacino), a także dalsze losy policjanta po wydarzeniach z filmu z 1995 roku. Co ważne, reżyser planuje powrót do taśmy filmowej i – jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem – współpracę z operatorem Dante Spinottim, odpowiedzialnym za charakterystyczny, „metaliczny” klimat wizualny oryginału.

Choć jeszcze rok temu projekt wydawał się zagrożony z powodu ogromnego budżetu (mówi się nawet o 200 milionach dolarów), teraz sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Warner Bros. ma za sobą serię udanych premier, co zwiększa szanse na realizację filmu.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/9/13/leonardo-dicaprio-to-star-in-michael-manns-heat-2-shooting-set-for-2026

Popkultura
sequel
thriller
Leonardo DiCaprio
film akcji
Michael Mann
