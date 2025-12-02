Zaloguj się lub Zarejestruj

Ten psychodeliczny horror o wampirach z gwiazdorską obsadą ma jeden problem - nie może powstać

Jakub Piwoński
2025/12/02 08:30
Ten film od dłuższego czasu boryka się z problemem finansowania. Czy w ogóle powstanie?

Na rynku filmowym w Cannes ponownie pojawił się jeden z najbardziej elektryzujących projektów ostatnich lat. Flesh of the Gods – wampiryczny thriller z Kristen Stewart, Oscarem Isaacem i Elizabeth Olsen – po raz drugi trafił do sprzedaży, mimo że wciąż nie ruszyły zdjęcia. Jak ujawniła Stewart w rozmowie z IndieWire, film nadal szuka finansowania. Zaskakujące, że produkcja z taką obsadą i reżyserem o tak wyrazistej estetyce jak Panos Cosmatos nadal nie ma inwestorów.

Po drugiej stronie czarnej tęczy
Reżyser Mandy ma kłopot z finansowaniem nowego filmu

Scenariusz Flesh of the Gods napisał Andrew Kevin Walker (Siedem), opierając się na historii stworzonej wspólnie z Cosmatosem. Nazwisko scenarzysty to na pewno kolejny wielki atut filmu. Fabuła śledzi małżeństwo Raoula (Isaac) i Alex (Stewart), które co noc opuszcza luksusowy apartamentowiec, zanurzając się w neonowe, nocne piekło Los Angeles lat 80. Tam trafiają na tajemniczą kobietę (Olsen) i jej hedonistyczną grupę, wciągającą bohaterów w świat pełen przemocy, ekstazy i surrealnych wizji.

Styl Cosmatosa – psychodeliczny, mroczny i zanurzony w halucynogennych obrazach – ugruntował się dzięki Mandy oraz jego wcześniejszemu, rozpoznawalnemu debiutowi Po drugiej stronie czarnej tęczy, który z miejsca zyskał kultowy status wśród fanów eksperymentalnego sci-fi. Reżyser sam określa Flesh of the Gods jako jednocześnie „porywające i hipnotyczne” doświadczenie, obiecujące jazdę „hot rodem w samo lśniące serce piekła”.

Choć inny jego projekt, Nekrokosm od A24, utknął na wczesnym etapie rozwoju, zarówno branża, jak i widzowie liczą, że Flesh of the Gods wreszcie ruszy z miejsca. Zapowiada się bowiem jako kolejna szalona, gatunkowa wizja, którą tylko Cosmatos potrafi przekuć w czystą filmową hipnozę.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/12/1/flesh-of-the-gods-still-cant-secure-the-money-to-shoot-despite-a-list-cast

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


