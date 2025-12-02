Ten psychodeliczny horror o wampirach z gwiazdorską obsadą ma jeden problem - nie może powstać

Na rynku filmowym w Cannes ponownie pojawił się jeden z najbardziej elektryzujących projektów ostatnich lat. Flesh of the Gods – wampiryczny thriller z Kristen Stewart, Oscarem Isaacem i Elizabeth Olsen – po raz drugi trafił do sprzedaży, mimo że wciąż nie ruszyły zdjęcia. Jak ujawniła Stewart w rozmowie z IndieWire, film nadal szuka finansowania. Zaskakujące, że produkcja z taką obsadą i reżyserem o tak wyrazistej estetyce jak Panos Cosmatos nadal nie ma inwestorów.

Reżyser Mandy ma kłopot z finansowaniem nowego filmu

Scenariusz Flesh of the Gods napisał Andrew Kevin Walker (Siedem), opierając się na historii stworzonej wspólnie z Cosmatosem. Nazwisko scenarzysty to na pewno kolejny wielki atut filmu. Fabuła śledzi małżeństwo Raoula (Isaac) i Alex (Stewart), które co noc opuszcza luksusowy apartamentowiec, zanurzając się w neonowe, nocne piekło Los Angeles lat 80. Tam trafiają na tajemniczą kobietę (Olsen) i jej hedonistyczną grupę, wciągającą bohaterów w świat pełen przemocy, ekstazy i surrealnych wizji.